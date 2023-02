An dieser Form der Demenz leidet Bruce Willis

Bruce Willis, hier im Januar 2019, leidet an einer seltenen Form der Demenz, der Frontotemporalen Demenz, kurz FTD.

Es war ein Schock für Fans und Kollegen, als Bruce Willis vor einem Jahr das Ende seiner Filmkarriere verkündete: Bei ihm war eine Aphasie diagnostiziert worden. Nun die nächste bestürzende Nachricht: Willis leidet an frontotemporaler Demenz, einer seltenen Form der Demenz. Wie zeigt sie sich?

Für viele Menschen ist Demenz gleichbedeutend mit Alzheimer. Die Alzheimer-Krankheit ist zwar die am häufigsten vorkommende Form der Demenz. Doch es gibt auch viele seltenere Demenzformen, die oft nicht mit Symptomen wie Vergesslichkeit und Orientierungsstörungen beginnen. Davon Betroffene haben stattdessen am Anfang der Erkrankung meist Schwierigkeiten, sich in ihrem Alltag zurechtzufinden.

Zu den seltenen Demenzformen zählt etwa die Frontotemporale Demenz (kurz FTD), an der schätzungsweise drei bis neun Prozent der Menschen mit Demenz erkranken - und wie nun bekannt wurde, auch der 67-jährige Actionstar Bruce Willis.

Ehefrau Emma Heming-Willis und seine Ex-Frau Demi Moore schrieben auf Instagram, sie hätten nun diese genauere Diagnose erhalten. "Obwohl dies schmerzhaft ist, ist es eine Erleichterung, endlich eine klare Diagnose zu haben." Herausforderungen mit der Kommunikation sei nur ein Symptom dieser Krankheit, mit der Bruce Willis nun konfrontiert sei. Es sei eine "grausame Krankheit", die viele nicht kennen würden, die aber jeden treffen könne, teilte die Willis-Familie mit. Bislang gebe es keine Therapie gegen diese Form der Demenz.

Bei der Krankheit werden Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns (Fronto-Temporal-Lappen) abgebaut. Laut Deutscher Alzheimer Gesellschaft macht sich das anfangs bei vielen Erkrankten dadurch bemerkbar, dass sie teilnahmslos wirkten und gereizt seien. Später komme es zur Beeinträchtigung des Gedächtnisses.

Unerklärliche Verhaltensänderung

Weitere Symptome seien etwa Veränderungen der Persönlichkeit, des Sozialverhaltens und der sprachlichen Fähigkeiten. Betroffene ändern ihr Verhalten auf anscheinend unerklärliche Weise und zeigen mitunter zum Beispiel kein Interesse mehr an ihren Liebsten.

Zu wissen, dass der Grund für die Persönlichkeitsveränderung nicht ein Burn-out, Depressionen oder sogar Beziehungskonflikte sind, sei sowohl für die Betroffenen als auch für deren Familien wichtig, so die Deutsche Alzheimer Gesellschaft. Nach deren Angaben erkranken jährlich rund 300.000 Menschen in Deutschland an Demenz. Ungefähr 60 Prozent davon haben eine Demenz vom Typ Alzheimer. Rund 15 Prozent seien von einer der verschiedenen seltenen Demenzformen betroffen.