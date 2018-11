Unterhaltung

Villa in Gefahr: Ehepaar West heuert private Feuerwehr an

Kim Kardashian und Kanye West wollen auf Nummer sicher gehen. Um ihr Anwesen in Hidden Hills bei Los Angeles vor den verheerenden Flammen zu schützen, engagierten sie jetzt auf eigene Kosten Feuerwehrleute.

Die Flammen im Süden von Kalifornien sind noch immer nicht gelöscht. Mindestens 44 Menschen kamen bei den Bränden bereits ums Leben. Insgesamt sind schon 6450 Wohnhäuser den Flammen zum Opfer gefallen, 15.000 weitere Gebäude sind vom Feuer bedroht. Viele Prominente rufen jetzt über die sozialen Medien zu Spenden auf. Kim Kardashian und Kanye West haben beschlossen, lieber selbst mit anzupacken beziehungsweise anpacken zu lassen.

Wie das US-Promiportal "TMZ" meldet, heuerten die zwei auf eigene Kosten Feuerwehrleute an, die ihre Villa sowie die ihrer Nachbarn schützen sollen. Ihr 60 Millionen US-Dollar teures Anwesen liegt am Ende einer Sackgasse und grenzt direkt an ein Feld. Erreichen die Flammen erstmal dieses Feld und schließlich die Villa der Wests, werden sie innerhalb kürzester Zeit wohl auch auf die nebenstehenden Häuser übergreifen.

Das soll nun das von Familie West beauftragte Team verhindern. Ausgestattet mit Schläuchen sowie mit Spaten zum Ausheben von Gräben rund um das Grundstück, seien die Männer unermüdlich im Einsatz, um das Viertel zu schützen, so "TMZ".

Unterdessen wohnt Familie West seit der Evakuierung am Donnerstag in einem nahegelegenen Hotel. Kim Kardashians ehemaliger Stiefvater und heutige Stiefmutter Caitlyn Jenner hat ihr Zuhause bereits in den Flammen verloren. Betroffen sind auch andere Prominente wie Thomas Gottschalk, Miley Cyrus, Gerard Butler, Robin Thicke, Neil Young und Limp-Bizkit-Sänger Fred Durst.

Quelle: n-tv.de