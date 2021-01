Er heißt Niko Griesert, macht irgendwas mit IT und stammt aus Osnabrück. Und er ist als "Bachelor" einzigartig. Das liegt jedoch nicht unbedingt an ihm, sondern an den Umständen in der Corona-Krise. 22 Damen wollen sein Herz erobern. Das heißt, nein, erst einmal sind es nur 17. So geht es schon mal los.

Zum elften Mal begibt sich bei RTL ein Junggeselle auf die Suche nach seiner Traumfrau. "Der Bachelor" startet am Mittwochabend in eine neue Staffel. Der 30-jährige IT-Projektmanager Niko Griesert aus Osnabrück wird in insgesamt neun Doppelfolgen eine Gruppe von Single-Ladys kennenlernen. Wird eine Dame sein Herzblatt?

Wegen der Corona-Pandemie wird der Rosenkavalier jedoch erstmals in der Geschichte der Kuppelshow die Single-Frauen in Deutschland kennenlernen. "Winterzauber statt Sommerfeeling", kündigt RTL deshalb an. Kein Problem für Griesert: "Ich finde es perfekt, dass wir hierbleiben, das soll ja kein Urlaubsflirt werden. Zusammen wegfahren können wir später immer noch", sagt er im RTL-Interview.

Die Krise als Chance

Auf zahlreiche Action-Dates und romantische Dinner muss der "Bachelor" aber auch auf heimischem Boden nicht verzichten. Aus der Corona-Krise ergeben sich laut RTL zudem auch neue Chancen. Durch die Produktion in Deutschland würden sich neue spannende Entwicklungen auftun: Welche Städte wird der "Bachelor" mit den Frauen besuchen? Welche weitestgehend unbekannten Plätze werden er und die Frauen entdecken? Und wie wird es sein, den "Bachelor" womöglich in der eigenen Heimatstadt zu daten?

Griesert wird am ersten Abend zudem erstmal nur 17 der 22 Single-Damen kennenlernen. Fünf Kandidatinnen mussten sich in Quarantäne begeben, nachdem ein Mitglied der Produktionscrew positiv auf Covid-19 getestet worden war und die besagten Frauen Kontakt mit ihm hatten.

Vom Model bis zur Studentin

Dabei handelt es sich um die Teilnehmerinnen Kim-Denise Lang, Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen aus Göppingen, Denise Hersing, Flugbegleiterin aus Braunschweig, Linda-Caroline Nobat, Jura-Studentin aus Hanau, Jacqueline Bikmaz, Bankkauffrau aus Hannover und Debora Goulart, Model und Tänzerin aus Berlin. Erst nach weiteren Tests und der Zustimmung der zuständigen Gesundheitsämter hätten sie an "Der Bachelor" teilgenommen, heißt es seitens RTL. Zudem habe sich keine der Kandidatinnen während der Produktion mit dem Coronavirus infiziert.

Und wer wird um eine Rose kämpfen? Neben den fünf genannten Singles gehen Flugbegleiterin Anna Corcelli aus Heidelberg, Studentin Esther Kobelt aus Hannover, Unternehmerin Hannah Kerschbaumer aus Berlin, Kosmetikerin Karina Wagner aus Hamburg und Psychologiestudentin Laura Stella Bühre aus Hamburg das Abenteuer im TV ein. Konkurrenz bekommen sie etwa von Studentin Maria Chatzinikolau aus Recklinghausen, Bankfilialleiterin Melissa Lindner aus Hahnbach, Personalleiterin Nadine Ackermann aus Tuttlingen, Studentin Nina Röber aus Pirna, Unternehmerin Nora Lob aus Leipzig und Erzieherin Vivien Fabia-Offelmann aus Berlin.

Die Qual der Wahl

Mit dabei sind zudem Kosmetikerin Jacqueline Siegle aus Göppingen, Flugbegleiterin Kim Virginia Hartung aus Mannheim, Immobilienfachwirtin Michèle de Roos aus Köln, Bürokauffrau Michelle "Mimi" Gwozdz aus Pfungstadt, die Operationstechnische Assistentin Stefanie Desiree und Store Managerin Stephie Stark, beide aus München.

Mit anderen Worten: Der "Bachelor" mag zwar für die Suche nach seiner Traumfrau erstmals nicht in die Ferne reisen. Aber er hat dennoch die Qual der Wahl.

"Der Bachelor" läuft ab sofort jeden Mittwoch bei RTL. Zudem gibt es die Sendung jederzeit zum Abruf bei TVNOW. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie bei RTL.de.