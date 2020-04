Mit zwei Erstausstrahlungen zu ihrem ersten Todestag gibt es ein Wiedersehen mit der unvergessenen Hannelore Elsner. Im "Tatort" am Sonntag will sie - als Kommissarin im Ruhestand - einen Fall beenden, in einem anderen Film hingegen beenden großartige Kolleginnen ihre Rolle.

Es gibt ein Wiedersehen mit Hannelore Elsner im Fernsehen. Zwei Termine dürfen wir uns ankreuzen, für zwei wirklich ganz besondere Rollen! Sie fehlt natürlich an allen Ecken und Enden, und zwei Filme können nicht darüber hinwegtrösten, dass eine der großartigsten Schauspielerinnen nicht mehr unter uns ist, aber ein bisschen trösten werden uns diese Abende schon.

Mit zwei Erstausstrahlungen gedenkt man im Fernsehen der am 21. April 2019 verstorbenen deutschen Schauspielerin Hannelore Elsner. Am Sonntag, 19. April 2020, läuft ab 20:15 Uhr der "Tatort: Die Guten und die Bösen". Elsner spielt eine Kommissarin, die einen ungelösten Fall zum Abschluss bringen möchte - trotz ihres Ruhestandes. Ebenfalls dabei sind Margarita Broich, Wolfram Koch und Peter Lohmeyer.

"Lang lebe die Königin" ist der letzte Film Elsners, die wegen ihrer schweren Erkrankung die Dreharbeiten abbrechen musste. Einen Großteil ihrer Szenen hatte sie zwar abgedreht, bevor sie verstarb, fertig war der Film jedoch nicht. "Um wieder in den Dreh einsteigen zu können, brauchte es erst die Idee, wie man den Film ohne Hannelore Elsner zu Ende bringt", erinnert sich der Produzent Boris Schönfelde. "Dann mussten fünf Schauspielerinnen, die für sie einspringen sollten, ausgewählt und gewonnen werden." Als Hommage an Elsner übernahmen Hannelore Hoger, Iris Berben, Gisela Schneeberger, Eva Mattes und Judy Winter jeweils eine Szene.

"Mit den beiden Fernsehpremieren in der 'Tatort'-Reihe und im 'FilmMittwoch' verneigen wir uns vor der großen Charakterschauspielerin: Lang lebe die Königin", erklärt Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen. Die Tragikomödie "Lang lebe die Königin" wird am 29. April um 20:15 Uhr gezeigt. Online gibt es den Film bereits ab dem 22. April zu sehen.