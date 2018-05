Unterhaltung

Kardashian-Klon?: Ein junges Model erntet Häme

Sie kann es einfach nicht richtig machen. Sie ist zu jung, zu brünett - sie ist nicht Kourtney Kardashian. Sofia Richie liebt den Ex des Reality-Stars und das gefällt nicht jedem.

Sofia Richie und Scott Disick sind schon fast ein Jahr lang ein Paar und doch scheint es, als wolle sich die Welt noch nicht so richtig damit abfinden. Ein Grund dafür könnte der große Altersunterschied sein. Richie ist 19 Jahre alt, Disick ist 35. Doch Richies tatsächliches Problem dürfte sein, dass sie gewissermaßen in große Fußstapfen tritt.

Disick war zuvor neun Jahre lang mit Kourtney Kardashian liiert. Die beiden haben drei Kinder, den achtjährigen Mason, die fünfjährige Penelope und den dreijährigen Reign. Verheiratet waren die beiden nie, jedoch aber unzertrennlich trotz vermehrter Beziehungsprobleme, die in der Realityserie "Keeping Up with the Kardashians" breitgetreten wurden.

Disick trank zu viel, blieb nächtelang von zu Hause weg. Die Zuschauer sympathisierten mit der 39-jährigen Kourtney Kardashian, der nichts anderes übrig blieb, als sich um die Kinder zu kümmern und deren Vater immer und immer wieder zu verzeihen und ihn auch nach der Trennung mit viel Mühe ins Familienleben zu integrieren.

Als die Nachricht von Disicks Beziehung zu Richie an die Öffentlichkeit gelangte, war die Aufregung unter Celebrity-Enthusiasten groß. Es half wenig, dass Richie zuvor mit Justin Bieber angebandelt hatte, dessen Freundinnen - mit Ausnahme von Selena Gomez - von seinen Fan-Scharen seit jeher kritisch beäugt werden.

"Sie vertraut Sofia"

Kourtney Kardashian soll sich mittlerweile mit der neuen Freundin des Ex arrangiert haben. "Sie vertraut Sofia mittlerweile", beruft sich das US-Magazin "People" auf angebliche Insider. "Die Kinder dürfen Zeit mit ihr verbringen. Sofia mag das und sie unterstützt Scott. Die Kinder berichten Kourtney bislang nur Gutes über Sofia."

Eifrige Online-Kommentatoren schüren trotzdem weiter Hass. Jüngster Gegenstand der Diskussion: ein Instagram-Post von Sofia, der das Model vor Traumkulisse im Bikini zeigt. Sie liegt ausgestreckt auf einem Steg und hat der Kamera den Rücken zugewandt. Diese doch recht unverfängliche Pose soll sie Kardashian "geklaut" haben. Tatsächlich hat diese vor einer Weile ein Foto gepostet, das sie von hinten im Bikini zeigt. Allerdings haben die beiden Bilder ansonsten wenig gemeinsam.

Mehr zum Thema 20.09.16 Schluss mit Sofia Richie? Justin Bieber soll solo sein

Noch ein weiteres Bild haben böse Zungen im Visir. Richie kniet darauf im Bikini auf einem Polster, hinter ihr ist das Meer zu sehen. Kardashian hatte vor Wochen ein vermeintlich ähnliches Bild veröffentlicht, auf dem sie auf einem Surfbrett im Wasser kniet. Auch hier scheint die Ähnlichkeit eher konstruiert. Doch offenbar will man den beiden Frauen kein friedliches Verhältnis zugestehen. Die Ex und die Neue sollen sich hassen. Schade eigentlich.

Quelle: n-tv.de