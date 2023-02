Bei "Let's Dance" läuft es für Youtuberin Sally Özcan gar nicht schlecht. Mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató landet sie in der ersten Show zumindest im Mittelfeld. In ihrem Privatleben muss die 34-Jährige dagegen einen Schock verdauen: In ihrem Unternehmen wurde eingebrochen.

Sally Özcan betreibt nicht nur den erfolgreichsten Youtube-Kanal hierzulande, in dem sich alles ums Kochen und Backen dreht. Die 34-Jährige, die derzeit in der 16. Staffel von "Let's Dance" das Tanzbein schwingt, hat auch ein kleines Firmen-Imperium rund um ihr ehemaliges Hobby aufgebaut. Dazu zählt nicht zuletzt das etwa 4700 Quadratmeter große "Sallycon Valley" im badischen Waghäusel, in dem Özcan gemeinsam mit ihrem Mann Murat nicht nur ihre Videos produziert, sondern auch neue Produkte entwickelt und in einem angeschlossenen Gebäude wohnt.

Umso tiefer sitzt bei Özcan der Schock, nachdem in der Nacht zum Montag in "Sallycon Valley" eingebrochen wurde. "Bin so froh, dass sie nicht in unser Zuhause gekommen sind", schreibt sie in einer Instagram-Story über die erschreckende Erfahrung des Einbruchs in unmittelbarer Nachbarschaft.

Doch auch wenn es der Unternehmerin, ihrem Mann und den beiden gemeinsamen Töchtern zum Glück erspart geblieben ist, im Schlaf überfallen zu werden, haben die Diebe dennoch jede Menge Unheil angerichtet. Verwüstete Büroräume, aufgebrochene Schränke, durchwühlte Aktenordner, zerstörte Tresore und umgeworfene Gegenstände sind nur einige der Dinge, die sie nach ihrem Raubzug hinterlassen haben.

"Es fehlt einiges"

Dabei werden die Diebe offenbar nur allzu fündig. "Es fehlt einiges, wirklich vieles", konstatiert Özcan in ihrer Instagram-Story. Auch Kameras und Alarmanlage konnten die Einbrecher anscheinend nicht stoppen.

Sally Özcans Mann Murat wiederum erklärt auf seiner Instagram-Seite: "Wir sind alle unter Schock! Uns fehlen momentan die Worte." Schließlich sei das "Sallycon Valley" nicht "einfach ein Unternehmen", sondern "unser Zuhause". Aber wenigstens eine gute Botschaft hat er parat: "Macht euch keine Sorgen, niemandem ist etwas passiert."

Dennoch dürfte seine Frau nun etwas vorbelastet sein, wenn es für sie am Freitag mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató zum zweiten Mal heißt: "Let's Dance"! Zum Auftakt schlug sich Sally Özcan noch durchaus wacker in der RTL-Show. Mit insgesamt 15 Punkten ertanzte sie sich einen Platz im Mittelfeld. Sollte es in der kommenden "Let's Dance"-Ausgabe nicht ganz so rund für sie laufen, drückt die Jury hoffentlich auch mal ein Auge zu.