Sängerin Ellie Goulding macht bei Twitter ihre psychische Erkrankung öffentlich. Die Britin erklärt, neben Angstzuständen und Panikattacken leide sie auch noch am sogenannten Hochstapler-Syndrom. Und sie erklärt, was dahinter steckt.

Schon vor einigen Jahren hatte Ellie Goulding öffentlich gemacht, dass sie von Zeit zu Zeit an Angstzuständen und Panikattacken leide. Nun teilt sie ihren Fans bei Instagram mit, dass sie außerdem das Hochstapler-Syndrom habe.

Einige Tage nach dem offiziellen "Mental Health Day" - dem Welttag der psychischen Gesundheit - schrieb die 32-jährige Sängerin: "Wir alle haben das Recht, zu fühlen, was wir fühlen, was auch immer es ist, wer auch immer wir sind. Heiterkeit, Verrücktheit, oder einfach gar nichts, Verwirrung, chronische Traurigkeit ... Ich kann manchmal all diese Dinge innerhalb von ein paar Tagen fühlen. Ich bin so erleichtert, dass mehr darauf aufmerksam gemacht wird, wie schwer es sein kann, als Künstler von einer Tour nach Hause zu kommen."

Obwohl sie sich den Job selbst ausgesucht habe, sei sie auf die Höhen und Tiefen nicht vorbereitet gewesen, heißt es weiter. "Ich weiß, dass ein großer Teil meiner Angst von dem kommt, was man das Hochstapler-Syndrom nennt. Weil ich nicht genug an mich selbst glaube und denke, dass ich mein Glück nicht verdient habe, was dazu führt, dass ich manchmal meinen eigenen Erfolg sabotiere."

Kein unbekanntes Phänomen

Diese Erkrankung wird auch Impostor-Syndrom oder Betrüger-Phänomen genannt. Betroffene leiden an extremen Selbstzweifeln hinsichtlich ihrer eigenen Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge. Ständig umtreibt sie die Angst, dass der vermeintliche Betrug auffliegt. Manche Studien gehen davon aus, dass sich rund 70 Prozent aller Menschen gelegentlich und in unterschiedlichem Maße als Hochstapler fühlen.

2016 hatte Goulding ihre Tournee absagen müssen, weil sie an einer Angststörung litt. Im Interview mit dem Magazin "Stylist" sagte sie damals, die akuten Angstzustände hätten sich angefühlt, als würde sie an einem Herzinfarkt sterben. "Es ist ein sehr heißes, brennendes Gefühl, als würde dein Herz unkontrollierbar rasen, was für mich extrem verängstigend war, weil ich tatsächlich einen Herzfehler habe." Sei sei damals ständig schlapp und müde gewesen und habe sich für nichts interessiert. "Mein Körper hat einfach aufgegeben."

Seither geht die Britin gezielt mit ihren psychischen Erkrankungen an die Öffentlichkeit, um der Tabuisierung des Themas ein Ende zu bereiten. "Wenn du Angstzustände hast, fühlst du dich sehr einsam", erklärte Goulding damals. "Man hat das Gefühl, als sei man die einzige Person auf der Welt, die sich so fühlt."

Allein ist Goulding allerdings nicht. Erst im August heiratete sie in York nach zweijähriger Beziehung den Kunsthändler Caspar Jopling. Die Sängerin und der fünf Jahre jüngere Jopling hatten ihre Verlobung ein Jahr zuvor per Anzeige in der britischen Tageszeitung "The Times" bekanntgegeben. Zur Hochzeit kamen unter anderem Katy Perry und Orlando Bloom, James Blunt und Sienna Miller.