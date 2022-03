Vor mehr als zwei Jahren gibt Elliot Page bekannt, transsexuell zu sein. Seitdem hat sich das Leben des Hollywood-Stars zum Bestmöglichen geändert. Vor allem sein Outfit bei den Oscars habe maßgeblich zu seiner "Transfreude" beigetragen, wie er nun verrät.

Im Oktober 2020 outete sich Elliot Page als Transgender. Der kanadische Schauspieler, der mit weiblichen Geschlechtsorganen und mit dem Vornamen Ellen auf die Welt gekommen war, wolle künftig mit "he" (er) oder "they" (geschlechtsneutrales Pronomen) angesprochen werden, teilte er über ein Statement mit, das er in den sozialen Medien veröffentlichte.

Seitdem sind mehr als zwei Jahre vergangen und der Hollywood-Star hat sich noch nie freier gefühlt, wie er nun in einem Instagram-Live-Chat im Rahmen der Trans Week of Visibility berichtete. Besonders seine Erfahrung bei den Oscars am vergangenen Sonntag, bei denen er einen schwarzen Anzug trug, sei unvergesslich gewesen.

"Ich fühle mich so gut wie nie zuvor, ich fühle mich so, wie ich es nie für möglich gehalten hätte", sagte Page den Aktivisten Raquel Willis und Chase Strangio. "Ich kenne die Herausforderungen, die ich durchgemacht habe, und ich weiß, wie schwierig es für mich war. Die enorme Menge an Privilegien, die enorme Menge an Ressourcen, die ich hatte, haben absolut eindeutig mein Leben gerettet - von der Therapie bis zu meiner Operation und so viele Dinge dazwischen."

"Ohne diese unaufhörliche Angst"

Der 35-Jährige räumte ein, dass viele seiner Ressourcen "für so viele (Trans)-Menschen so unerreichbar sind". Der Zugang zu diesen Privilegien habe ihm aber die Fähigkeit gegeben, "Transfreude" auf "einer solchen Kernebene" zu erleben. Als Beispiel nannte er seiner Entscheidung, auf dem roten Teppich in Hollywood einen Smoking zu tragen und sich "präsent" zu fühlen, "ohne diese unaufhörlich zugrunde liegende Angst oder eine Art Gefühl, als müsste ich fliehen". Dies seien "wirklich besondere, wundervolle, freudige Momente".

2007 wurde Page als schwangerer Teenager in dem Film "Juno" bekannt. Bei einer Konferenz der "Human Rights Campaign" machte sie vor 15 Jahren ihre Homosexualität öffentlich. Damals sagte sie, sie sei es leid, sich zu verstecken. Im Oktober gab dann er bekannt, fortan als Mann leben zu wollen. "Ich liebe es, dass ich trans bin. Und ich liebe es, dass ich queer bin. Und je mehr ich mich selbst fest umarme und mich so umarme, wie ich bin, desto mehr träume ich, desto mehr wächst mein Herz und desto mehr gedeihe ich", schrieb Page in seinem Statement. Er wolle alles tun, um die Welt zum Besseren zu verändern.