Erst letztes Jahr krönte Söhnchen X ihre Liebe, nun soll alles vorbei sein: Elon Musk und die Sängerin Grimes gehen künftig getrennte Wege, wie der Tesla-Gründer bestätigt. Nach endgültiger Trennung klingt die Erklärung des Unternehmers jedoch nicht.

Elon Musk und die kanadische Sängerin Grimes gehen nach rund drei Jahren Beziehung offenbar getrennte Wege. Das hat der 50-Jährige gegenüber dem US-Portal "Page Six" bestätigt. Die Worte, die der Tesla-Gründer in seiner Erklärung nutzte, klingen jedoch nicht nach harter Trennung oder Liebeskummer. So sagte Musk, er und die 33-jährige Grimes seien "halbgetrennt".

"Wir lieben uns immer noch, sehen uns häufig und verstehen uns gut." Der Grund für die Trennung sei die Arbeit für seine Unternehmen "Tesla" und "SpaceX". "Es erfordert, dass ich häufig in Texas bin oder im Ausland reise", so der Unternehmer. Grimes, die mit bürgerlichem Namen Claire Boucher heißt, lebt hingegen überwiegend in Los Angeles. Jetzt gerade sei die Musikerin aber bei ihm, ihr gemeinsames Kind schlafe in einem anderen Zimmer.

Im Mai 2018 machten Musk und Grimes ihre Beziehung auf der Met Gala öffentlich. Das Paar hatte sich über Twitter kennengelernt. Söhnchen X Æ A-Xii krönte das Liebesglück im Mai 2020. Erst vor kurzem hatte Grimes gegenüber dem Magazin "Vogue" erklärt, dass ihr Kind sie nicht "Mama" nenne. Es fühle sich für sie außerdem komisch an, zu sagen, dass sie Mutter sei.