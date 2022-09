Manchmal reichen nur ein paar Worte und ein Foto, um alles zu sagen. Mit einer Liebeserklärung auf Instagram bestätigt Elyas M'Barek, was bereits gemunkelt wurde: Der Schauspieler ist unter der Haube. Zur Hochzeit mit Model Jessica Riso kommt das Who's who der deutschen Entertainment-Branche.

Die Gerüchte stimmen: Elyas M'Barek ist ein frisch verheirateter Mann. Das bestätigte der 40-jährige Schauspieler am Samstagabend auf Instagram. Zu einem Foto, das zeigt, wie er vor romantischer Kulisse mit fliegenden Luftballons das Model Jessica Riso küsst, schrieb er: "Es ist offiziell. Ich liebe dich, Jess Riso."

Unter dem süßen Foto des Paares sammelten sich schnell zahlreiche Glückwünsche prominenter Weggefährten. Kai Pflaume wünschte den Frischvermählten etwa, dass "ein Leben lang nur die Liebe zählt". Auch Schauspielkollegen und -kolleginnen wie Karoline Herfurth, Katja Riemann, Moritz Bleibtreu und Michael "Bully" Herbig wünschten dem Ehepaar alles Gute.

Trauzeuge M'Bareks war offenbar "Türkisch für Anfänger"- und "Fack ju Göhte"-Macher Bora Dagtekin. Dessen Kommentar "Best Wedding Ever" beantwortete M'Barek auf Instagram mit einem "bester Trauzeuge" und einem Herz, worauf der Drehbuchautor ein "Always" erwiderte.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, fand die Hochzeit der M'Bareks am Freitag in einer abgelegenen Villa an der Südküste Ibizas statt. Unter den geladenen Gästen waren unter anderem Joko Winterscheidt, Palina Rojinski sowie Frederick Lau und Ehefrau Annika. Die Braut, das aus den USA stammende Model und Schauspielerin Jessica Riso, trug ein edles weißes Brautkleid mit Schleppe. Elyas M'Barek wählte einen cremefarbenen Anzug.

Der Schauspieler veröffentlichte mittlerweile außerdem Eindrücke des besonderen Abends in seiner Instagramstory. Ein Video zeigt den romantischen Nachthimmel über Ibiza im hellen Mondlicht. Andere Videos zeigen Gäste der Hochzeit tanzend, während im Hintergrund in Leuchtschrift "JE", die Initialen des Paares, zu lesen sind. Dazu schrieb M'Barek, er habe die "schönste Zeit gehabt".