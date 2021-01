Seit 2019 sind die beiden Hollywood-Stars Emma Roberts und Garrett Hedlund ein Paar. Seit einem Monat sind sie zudem stolze Eltern eines Sohnes. Nun lässt die "American Horror Story"-Darstellerin ihre Fans erstmals einen Blick auf den kleinen Rhodes erhaschen. Diese reagieren entzückt.

Im Dezember wurden Emma Roberts und Garrett Hedlund zum ersten Mal Eltern. Auf einem neuen Schnappschuss, den die Schauspielerin am Montag auf Instagram hochlud, sind nun zum ersten Mal Teile des Gesichts des kleinen Rhodes Robert Hedlund zu erkennen.

"Rhodes trifft Joan", ist neben dem Schwarz-Weiß-Foto zu lesen, auf dem Roberts ihren Nachwuchs mit geschlossenen Augen eng an ihre Brust hält. Mit "Joan" ist Autorin Joan Didion gemeint, deren Werk "Let Me Tell You What I Mean" die Schauspielerin aktuell zu lesen scheint. Hinter dem Buch sind Nase, Auge und Ohr ihres Sohnes zu sehen, der ein Mützchen auf dem Kopf trägt.

Fans der "American Horror Story"-Darstellerin reagieren entzückt auf den Schnappschuss. In den Kommentarspalten häufen sich Glückwünsche an die junge Mutter. Auch einige Promis reagieren auf das Schwarz-Weiß-Bild. "Herz schmelzend", schreibt etwa US-Sängerin Ashley Tislade. Sowohl Barron Hilton, Bruder von Society-Lady Paris Hilton, und seine Frau Tessa, die Schauspielerinnen Nikki Reed und Kate Hudson hinterlassen etliche Herz-Emojis auf Roberts' Instagram-Account.

"Danke 2020"

Das erste Foto von ihrem Baby teilte die 29-Jährige vor gut einer Woche mit der Öffentlichkeit. Darauf trägt sie ein orangefarbenes Kleid und blickt in das Gesicht des Neugeborenen, das sie fest im Arm hält, auf dem Schnappschuss allerdings nicht sichtbar ist. "Danke 2020, dass du eine Sache richtig gemacht hast", schrieb die Nichte von Julia Roberts auf Instagram zu dem Bild. Ihren Sohn bezeichnet sie als ihr "helles Licht".

Roberts hatte ihre Schwangerschaft im August auf der Social-Media-Plattform bekanntgegeben. Damals wusste sie bereits, dass sie und ihr Partner Garrett Hedlund einen Jungen erwarten. Die beiden Schauspieler sind seit 2019 ein Paar. Für beide ist es das erste Kind.