Im März sorgen Eric Stehfest und seine Frau bei einer Filmpremiere in Berlin für Aufsehen, als sie in identischem Look über den roten Teppich laufen. Dann ziehen sie sich erstmal aus der Öffentlichkeit zurück. Nun sind sie mit einer frohen Botschaft wieder da.

Eric Stehfest und seine Ehefrau Edith alias Lotta Laut werden erneut Eltern. "Der Geburtstermin unseres Babys ist im Januar 2021", verriet der ehemalige "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten"-Darsteller der "Bild"-Zeitung. Das Paar, das seit 2015 verheiratet ist, hat bereits einen vierjährigen Sohn. "Wir haben uns bewusst entschieden, noch ein Kind zu bekommen. Klar, wir wollen uns beide mit unseren Projekten verwirklichen, gerade schreiben wir ein Buch, unser Ziel ist es, Familie und Kunst zu verbinden. Aber wir haben ein gutes Umfeld, und wir wissen ja, was auf uns zukommt", so Stehfest weiter.

Ob es ein Junge oder Mädchen wird, wissen die beiden aber offenbar noch nicht. "Wir haben uns schon eine Fülle von Vornamen überlegt, aber letztlich wird die Namensfindung sicher eine spontane Sache", erklärte er zudem.

Zuletzt machten Stehfest und seine Frau Anfang März bei der Premiere des Films "9 Tage wach" Schlagzeilen, zu dem der 31-Jährige die Buchvorlage geliefert hatte. Die zwei sorgten für Aufsehen, weil sie nahezu identisch aussahen. Sie trugen auf dem roten Teppich dieselben Klamotten, dieselbe Frisur und sogar dieselben Tätowierungen.

Selbstverwirklichung zu zweit

Im Interview mit RTL sagte er damals: "Wir haben uns in der Selbstverwirklichung kreiert, meine Frau und ich. Das ist alles echt, wir beide haben das Gleiche." Und auch Jannik Schümann, der den Crystal-Meth-abhängigen Stehfest in "9 Tage wach" verkörpert, meint: "Eric hat das in sechs Wochen gemacht, das ist absurd."

Eric Stehfest spielte von 2014 bis 2019 die Rolle des Chris Lehmann bei GZSZ. Dort war er zuletzt im Frühjahr 2019 zu sehen. Zuvor hatte er bereits eine Rolle bei "Unter Uns". 2016 belegte Stehfest bei "Let's Dance" den vierten Platz, und im darauffolgenden Jahr erschien sein Buch "9 Tage wach", in dem er von seiner Drogensucht erzählt, die er besiegen konnte. Ende 2019 nahm er gemeinsam mit Amani Fancy an "Dancing on Ice" teil und gewann die Staffel. Danach zogen sich Eric und Edith Stehfest weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.