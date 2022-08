Acht Jahre ist es her, dass Anna Hofbauer bei RTL die "Bachelorette" mimte. Die Liebe, die sie dort fand, war zwar nicht von Dauer. Doch mit Schauspieler Marc Barthel lief ihr später dann doch noch der Richtige über den Weg. Nun freut sich das Paar über sein zweites Kind.

Die ehemalige "Bachelorette" Anna Hofbauer hat ihr zweites Kind bekommen. Das offenbart die 34-Jährige mit einem Foto auf Instagram. Auch der stolze Papa, Hofbauers Ehemann Marc Barthel, teilt die Aufnahme. Auf dem Bild sind die Füße der vier Familienmitglieder zu sehen.

Was weitere Details zum Nachwuchs angeht, geben sich die Eltern allerdings noch wortkarg. Beide veröffentlichten in ihrer Kommentarspalte zu dem Foto jeweils nur ein Herz-Emoji. Das Paar verkündete noch nicht, ob es ein Mädchen oder einen Jungen bekommen hat. Auch der Name des Babys bleibt vorerst ein Geheimnis.

Einige Promis gratulierten der Familie in den Kommentaren bereits. Schauspielerin und Sängerin Jasmin Wagner alias Blümchen etwa schwärmt: "Gottogottogottogott! Wie schön!" Auch "Let's Dance"-Star Isabel Edvardsson und Schauspieler Jo Weil ließen Glückwünsche da.

"Ich freue mich sooooooo"

Hofbauers Schwester Sissi äußerte sich in einer Instagram-Story zu der frohen Nachricht. "Ich bin zum zweiten Mal Tante geworden und kann es noch gar nicht richtig glauben. Ich freue mich sooooooo unendlich für euch", schreibt sie zu dem Bild, das ihre Schwester geteilt hat.

Anna Hofbauer hatte ihre große Liebe vor einigen Jahren im Fernsehen gesucht. Die Schauspielerin und Musicaldarstellerin nahm 2014 an der RTL-Show "Die Bachelorette" (auch auf RTL+ abrufbar) teil. In der Sendung kam sie mit dem Kandidaten Marvin Albrecht zusammen. Rund drei Jahre lang waren die beiden daraufhin ein Paar. Dann jedoch folgte die Trennung.

Im Februar 2018 machte Hofbauer ihre Beziehung mit dem Schauspieler Marc Barthel öffentlich. Rund eineinhalb Jahre später kam der gemeinsame Sohn Leo zur Welt, ehe das Paar im Dezember 2020 vor den Traualtar schritt. Im März 2022 hatten die beiden im Gespräch mit dem Magazin "Bunte" bekannt gegeben, dass sie wieder Eltern werden.