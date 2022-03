Schauspielerin Janina Uhse erwartet ihr erstes Kind. Auf Instagram teilt die 32-Jährige ein erstes Statement zu ihrer Schwangerschaft mit ihren Fans. Dabei schlägt der Ex-"GZSZ"-Star aber auch nachdenkliche Töne an.

Schauspielerin und Foodbloggerin Janina Uhse ist schwanger. Das teilte der ehemalige "GZSZ"-Star den Followerinnen und Followern nun via Instagram mit. Auf dem Foto, das laut Caption "vor zwei Wochen entstanden" ist, steht sie mit Mütze und Schal vor einem Haus in einer verschneiten Gegend. Die Jacke ist offen und gibt den Blick frei auf ihren schon deutlich gerundeten Babybauch. Uhse lächelt frech in die Kamera, wirkt glücklich.

Doch so schön die Nachricht und so positiv das Foto auch sein mögen, die Gedanken, die Janina Uhse dazu postet, sind sehr nachdenklich. Sie schreibt über die Corona-Krise und den Ukraine-Krieg und gibt zu: "Wenn ich all die Nachrichten sehe, fühle ich Weltschmerz - und das in einer Zeit, in der meine Hormone eh schon Achterbahn fahren".

"In diese Welt noch ein Kind setzen"?

Sie habe sich nicht vorstellen können, "dass ich mir je die Frage stellen würde, ob man in diese Welt noch ein Kind setzen sollte". Offenbar hat sie das aber, denn sie schreibt von der Antwort, die sie für sich persönlich gefunden hat: "Sie lautet JA. In einer Zeit, in der es scheinbar mehr Dunkelheit als Licht gibt, braucht es Hoffnung - auch die kleine, persönliche. Die Welt wird und muss sich weiterdrehen und kann nur so eine Chance auf Heilung haben."

Die Alternative, "sich vergraben und dem Schicksal ergeben", lehnt sie ab. "So hat man der Dunkelheit nichts entgegenzusetzen", schreibt die Schauspielerin. Und sie fügt hinzu: "Ich werde mein Bestes geben, meinem Kind diese Werte zu vermitteln. Werte, die es für einen freien Geist in einer freien Welt braucht - um diese zu bewahren und zu beschützen."

Janina Uhse ist seit Anfang Oktober 2019 verheiratet, wie sie ein paar Tage später persönlich via Instagram bekannt gab. Bekannt wurde Uhse durch die Serie "GZSZ", in der sie die Rolle der Jasmin Nowak spielte. Seit 2016 postet sie für ihr Projekt "Janina and Food" Rezepte in den sozialen Medien.