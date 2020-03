Schauspieler Corey Feldman präsentiert eine Dokumentation über den angeblichen Missbrauch seines toten Freundes Corey Haim durch Charlie Sheen. Die Mutter des mutmaßlichen Opfers aber bestreitet die Vorwürfe des 48-Jährigen.

In den USA erwarteten die Menschen mit Spannung die Online-Ausstrahlung der Dokumentation "My Truth - The Rape of two Coreys" ("Meine Wahrheit - Die Vergewaltigung zweier Coreys"), für die Corey Feldman verantwortlich zeichnet und in der er den Namen eines Filmstars bekannt geben wollte, den er der Vergewaltigung eines Kindes bezichtigt.

Der heute 48-jährige Feldman war in den 1980er-Jahren gut gebucht, spielte unter anderem in Filmen wie "Stand By Me", "Goonies" und "The Lost Boys" mit. Der Name, den er in seiner Doku enthüllt, ist der von Charlie Sheen. Er soll Feldmans verstorbenen Freund Corey Haim Mitte der 1980er-Jahre vergewaltigt haben.

Am Premierenabend stürzte der Server ab, sodass die Zuschauer, die zuvor für 20 US-Dollar elektronische Tickets gekauft hatten, in die Röhre guckten. Also bekamen nur die Gäste im Directors-Guild-Theatre in Los Angeles Corey Feldmans Wahrheit zu hören. Dort sagte er, der Livestream sei gehackt worden. "Das ist verrückt", so der Schauspieler, der außerdem erklärte, es habe in der Vergangenheit immer wieder Angriffe auf ihn und sein Leben gegeben. "Die wollen nicht, dass die Wahrheit rauskommt."

Es passierte 1985

Zumindest erfuhr die Öffentlichkeit dank einer Journalistin via Twitter, wen Feldman in seiner Dokumentation beschuldigt und wie die Vorwürfe lauten. "Corey Feldman behauptet, dass Corey Haim ihm erzählt habe, er sei 1985 von Charlie Sheen am Set zum Film 'Lucas' vergewaltigt worden. Sheen hat diese Behauptung bereits früher bestritten, aber leugnet sie im Film nicht erneut", so Amy Kaufman von der "LA Times".

Damals war Charlie Sheen 19 Jahre alt, Corey Haim sechs Jahre jünger. Und tatsächlich wurde dieser Vorwurf bereits 2017 laut, als "National Enquire" darüber berichtete. Das US-Boulevardmagazin behauptete, von mehreren Quellen von der Vergewaltigung erfahren zu haben. Haim hätte diesen Leuten gegenüber den Namen Sheens erwähnt. Auch soll dessen Ex-Frau Denise Richards bei der Einreichung der Scheidung als einen Grund angegeben haben, der heute 54-Jährige habe Webseiten besucht, auf denen minderjährige Jungen und Mädchen zu sehen waren.

"Jeder hätte es sehen können"

Corey Feldman (l.) und Corey Haim (Foto: imago images/Everett Collection)

Mit dem Nachtclub-Besitzer Alphy Hoffman und Feldmans ehemaligem Manager Jon Grissom fallen in der Dokumentation noch zwei weitere Namen, denen der ehemalige Kinderstar sexuellen Missbrauch vorwirft. Unter Tränen soll Feldman bei der Filmvorführung zudem über all das gesprochen haben, was ihm Corey Haim vor seinem Tod erzählt habe. "Jeder hätte vorbeigehen können, jeder hätte es sehen können", soll Haim Feldman gesagt haben. Er starb 2010 im Alter von 38 Jahren nach langjähriger Drogensucht an den Folgen einer Lungenentzündung und einer Herzerkrankung.

Auch Corey Haims Mutter Judy wird von Feldman beschuldigt, zu dem Vorfall zu schweigen und ihn zu vertuschen. Sie jedoch bestreitet bis heute, dass ihr Sohn vergewaltigt wurde. Feldman glaubt, sie gehöre zu der Gruppe von Menschen, die verhindern wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt und die sein Leben bedrohen. Schon in seiner Biografie "Coreography: A Memoir" erklärte er 2018, bereits früh von Menschen aus seinem Umfeld, darunter seinem Privatassistenten, mit Drogencocktails abgefüllt und zum Oralsex gezwungen worden zu sein. In den 1990er-Jahren wurde Feldman schließlich abhängig von Crack und Heroin, soll seit 1995 jedoch clean sein.