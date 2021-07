Im Juli 2011 stirbt Amy Winehouse, nachdem sie zuvor unter einer Alkohol- und Drogenabhängigkeit litt. Schuld daran war unter anderem ihr Ex-Mann Blake Fielder-Civil, wie er nach ihrem Tod zugibt. Nun soll sich der 39-Jährige wieder verlobt haben.

Blake Fielder-Civil hat sich angeblich mit seiner Freundin Bay Wright verlobt. Wie "The Sun" von Freunden des Ex-Mannes von Amy Winehouse erfahren haben will, hat er nach sechs Monaten Beziehung um ihre Hand angehalten. "Der Antrag scheint sehr schnell gekommen zu sein. Obwohl Blake und Bay ineinander verliebt zu sein scheinen, kommen sie doch aus sehr unterschiedlichen Welten", zitiert die Zeitung einen Freund des 39-Jährigen.

Seine Verlobte soll sehr bodenständig sein und habe die Romanze mit Fielder-Civil lange geheim halten wollen. Freunde seien trotzdem besorgt, ob es nicht zu schnell gehe. "Sie ist sehr glücklich, aber diejenigen, die ihr nahestehen, hoffen, dass sie nicht zu schnell gehandelt haben", soll ein Insider "The Sun" erzählt haben.

Blake Fielder-Civil war von 2007 bis 2009 mit Soulsängerin Amy Winehouse verheiratet. Die zwei hatten sich 2005 in einer Kneipe im Londoner Stadtteil Camden kennengelernt. Damals hatte Fielder-Civil noch eine Freundin, fuhr eine ganze Weile zweigleisig. Das Album "Back to Black" entstand in dieser Zeit, Winehouse schrieb es aus Liebeskummer. Fielder-Civil hatte seinerzeit außerdem Drogenprobleme, in die er Winehouse mit hineinzog, wie er nach ihrem Tod zugab. Mit seiner Ex-Freundin Sarah Aspin hat er angeblich zwei Kinder.