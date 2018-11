Unterhaltung

Konzertabbruch bei Zugabe: Fan geht auf Morrissey los

Beim Konzert von Morrissey in San Diego stürmt ein Fan die Bühne und geht auf den einstigen The-Smiths-Sänger los. Es braucht mehrere Security-Mitarbeiter, um den Mann unter Kontrolle zu bringen. Danach hat der Sänger irgendwie keine Lust mehr.

Wieder einmal hat Morrissey ein Konzert früher als geplant beendet. Das kommt zwar häufiger vor - mal aus gesundheitlichen, mal aus mentalen Gründen -, jetzt aber kam der Impuls von außen. Während der Zugabe seines Auftritts in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien stürmten plötzlich mehrere Fans die Bühne.

In einem Mitschnitt bei Youtube ist zu sehen, wie Morrissey gerade seinen 1988 erschienenen Hit "Everyday Is Like Sunday" performt, als der Tumult beginnt und die ersten Fans auf die Bühne klettern. Security- und Crew-Mitarbeiter sind direkt zur Stelle, um sie zu stoppen, als ein besonders aufdringlicher Anhänger auf den 59-Jährigen zustürmt und ihn von hinten fest umklammert. Morrissey hört sofort auf zu singen, löst sich aus der Umarmung und verschwindet im Backstage. Einige Medien zitieren Augenzeugen, die glauben, der Mann habe den Sänger schlagen wollen.

"Morrisseys Fans sind nicht bösartig"

Wenig später gibt Morrisseys Manager Peter Katsis bei Facebook ein Statement ab und schreibt: "Niemand hat versucht, Morrissey zu schlagen. Morrisseys Fans sind nicht bösartig. Sie haben einfach das getan, was sie seit 30 Jahren tun. Sie versuchten alles, um auf die Bühne zu kommen, um ihn zu berühren oder zu umarmen. Der fragliche Fan war dabei zweifellos aggressiver als andere, deswegen musste die Security eingreifen. Das war alles. Niemand wurde verletzt oder festgenommen."

Welche Absicht der Fan wirklich verfolgte, weiß am Ende wohl nur er selbst. Eine Aussage von ihm zu dem Vorfall liegt allerdings nicht vor. Morrissey kehrte nach dem Zwischenfall jedenfalls nicht mehr auf die Bühne zurück, um sein Set in der Copley Symphony Hall zu beenden. Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, erschien er auch nicht zum geplanten Meet and Greet mit seinen Fans nach dem Konzert.

2014 war es zu einem ähnlichen Zwischenfall während eines Konzerts in Essen gekommen. Ebenfalls bei der Zugabe und ebenfalls bei "Everyday Is Like Sunday" waren mehrere Zuschauer auf die Bühne geklettert. Auch hier verließen Morrissey und seine Band diese kommentarlos und kamen nicht mehr zurück. Ein Konzert in Warschau auf derselben Tour wurde abgebrochen, weil ein Fan den Sänger aus dem Zuschauerraum heraus angeblich beleidigt hatte. Außerdem macht Morrissey immer mal wieder durch seltsame Äußerungen und krude Verschwörungstheorien Schlagzeilen, so im letzten Jahr zur "Vergewaltigungshauptstadt Berlin".

