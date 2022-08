Bei einem Überraschungsauftritt von Elton John in Cannes kriegt das Publikum am Dienstag erstmals "Hold Me Closer", sein Duett mit Britney Spears, zu hören. Jetzt kommt auch der Rest der Menschheit in den ... Genuss? Die Reaktionen auf den Song gehen weit auseinander.

Sechs lange Jahre mussten Fans von Britney Spears auf neue Musik der US-Sängerin warten. Die 40-Jährige, die 2016 mit "Glory" ihr bis dato letztes Studioalbum veröffentlicht hat, hatte angekündigt, der Musik den Rücken zu kehren, so lange sie noch unter der Vormundschaft ihres Vaters stehe. Mit der Aufhebung des Konservatoriums meldet sich die Sängerin nun aber offiziell zurück: Am heutigen Freitag erschien ihr gemeinsamer Song mit Elton John.

Bei "Hold Me Closer" handelt es sich um ein Club-Mix-Remake seines Titels "Tiny Dancer" aus dem Jahr 1971. Nachdem Spears ihren Instagram-Followern vor wenigen Wochen - mit deutlich tieferer Stimme als gewohnt - eine kleine Kostprobe von ihrem Hit "Baby One More Time" gegeben hatte, war entsprechend mit Spannung spekuliert worden, wie "Tiny Dancer" über 50 Jahre nach seiner Veröffentlichung als Duett klingen würde.

Bei einem Überraschungsauftritt am Dienstag an der Côte d'Azur in Cannes hatte Elton John den Song bereits vorgestellt. Beim Publikum kam der Party-Hit, zu dem es Berichten nach kein Musikvideo geben wird, sehr gut an. Auch auf Twitter können die meisten Fans nun ihr Glück kaum fassen.

"Das Wochenende wurde abgesagt. Bitte nicht stören. Ich werde auf absehbare Zeit 'Hold Me Closer' von Britney Spears hören. Danke, Britney, für dieses Geschenk", schreibt etwa ein Twitter-Nutzer.

"Okay. Ich durfte ENDLICH 'Hold Me Closer' hören und ich freue mich so für Britney. Ich hoffe, sie ist stolz auf das, was sie getan hat. Ich hoffe, der Song wird ein Hit. Sie verdient einen Hit. Es ist mein neuer Bop und ich werde ihn auf Wiederholung hören", versichert ein anderer User.

Aber auch die ein oder andere Kritik zieht der Song auf sich. "Die Vocals von 'Hold Me Closer' sind so gedämpft, dass man kaum heraushören kann, wer was singt? Eine Enttäuschung", urteilt ein Fan.

"Sie haben 'Hold Me Closer' weniger cool gemacht. Das einzige, was Britney alleine singt, ist der Titel des Liedes und das Ende", zeigt sich eine Nutzerin enttäuscht.

"In den letzten zwei Wochen hat Gay-Twitter so viel aus 'Hold Me Closer' gemacht, dass ich jetzt ein bisschen unterwältigt bin. Und traurig. Ich brauche einen Drink", schreibt ein Twitter-Nutzer aus ihrer schwulen Fanbase.

Auch dass der Party-Hit eine reine Autotune-Nummer ist, wird an einigen Stellen kritisiert. "Es ist ein Autotune-Durcheinander", bilanziert ein User. Ob sich die Sängerin wohl nicht getraut hat, ihre Stimmbänder nach so einer langen Pause wieder zu belasten?

"Stimmlich wirklich vorangetrieben"

Diese Kritik teilt Elton John aber offenbar nicht. "Sie hat fantastisch gesungen", sagte der 75-Jährige dem britischen "Guardian" über seine Duett-Partnerin. "Alle sagten, sie glauben nicht, dass sie noch singen kann. Aber ich sagte: Sie war brillant, als sie anfing, also denke ich, dass sie es kann. Und sie hat es geschafft, und ich war so begeistert von dem, was sie getan hat", so John.

"Sie hat sich stimmlich wirklich selbst vorangetrieben", sagte auch der Produzent des Liedes, Mike Watt. "Manchmal, wenn man produziert, ist das Größte, was man tun kann, nichts zu sagen, also lasse ich sie einfach ihr Ding machen. Sie ist so gut darin, zu wissen, wann die richtige Aufnahme gelungen ist. Sie hat die vollständige Kontrolle übernommen."

"Eine große Sache für mich"

Kurz vor der Veröffentlichung teilte die Popsängerin ihre Vorfreude über den Song. "Okie dokie ... mein erster Song seit sechs Jahren!", twitterte die Sängerin am Mittwoch. Es sei "verdammt cool", dass sie "mit einem der legendärsten Männer dieser Ära" singe. "Ich bin irgendwie überwältigt ... das ist eine große Sache für mich!" Sie meditiere derzeit viel und lerne, jeden Tag als Neuanfang zu sehen. "Ja, ich wähle heute das Glück. Ich sage mir jeden Tag, dass ich die verletzte Bitterkeit loslassen und versuchen soll, mir selbst und anderen zu vergeben, was verletzend gewesen sein mag."

Die Sängerin stand seit 2008 unter Vormundschaft, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Seit die über 13 Jahre währende Vormundschaft durch ihren Vater Ende des vergangenen Jahres offiziell aufgehoben wurde, hatte Spears immer wieder betont, ihr Comeback als Musikerin feiern zu wollen.