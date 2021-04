2019 tanzte sich Benjamin Piwko als erster gehörloser Kandidat bei "Let's Dance" in die Herzen der Zuschauer. Doch ein Herz hat er offenbar ganz besonders erobert. So kann man inzwischen wohl mit Fug und Recht behaupten, dass er mit Schauspielerin Felicitas Woll liiert ist.

Es gibt Promis, die reden nicht gern darüber, was in ihrem Privatleben so los ist. Lena Meyer-Landrut zum Beispiel. Aber auch Schauspielerin Felicitas Woll hielt sich in der Vergangenheit mit allzu persönlichen Informationen bedeckt.

Das betraf nicht nur ihren Beziehungsstatus. Auch wer der Vater ihrer zweiten Tochter ist, die Anfang 2018 zur Welt kam, behält sie bis heute für sich. Dabei kursierten in der Vergangenheit schon so einige Gerüchte, die nun womöglich indirekt Bestätigung erhalten.

Eines jedenfalls scheint klar: Wolls Beziehungsstatus ist geklärt. Und das ganz ohne offizielle Mitteilung. Ans Tageslicht gebracht hat ihn vielmehr eine allzu offenherzige Kommunikation bei Instagram.

Allen Grund zur Freude

So postete Woll auf ihrer Seite in dem sozialen Netzwerk ein Schwarz-Weiß-Foto von sich, auf dem sie über beide Ohren strahlt. "Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, Lachen, Freudenschrei oder in einem Handeln", schrieb sie dazu.

So weit, so unverfänglich. Interessant wird es erst bei einem Blick auf die Kommentarspalte des Posts. "Bin glücklich mit dir", schrieb hier einer der Follower der Schauspielerin, gefolgt von einem roten Herz-Emoji. Wolls prompte Antwort darauf lautete: „Und ich so sehr mit dir.“

Ein verräterischer Weihnachtsbaum

Bei dem Absender der Glücksbotschaft handelt es sich jedoch nicht etwa um irgendeinen x-beliebigen Fan, sondern um Kampfsportler Benjamin Piwko. Dass zwischen ihm und Woll etwas gehen könnte, mutmaßten aufmerksame Beobachter bereits im Dezember, als beide unabhängig voneinander ein Foto vor dem Weihnachtsbaum posteten. Denn: Es war unzweifelhaft derselbe Baum, vor dem sie jeweils posierten.

Es sieht also ganz so aus, als würden Woll und Piwko gemeinsam durchs Leben tanzen. Apropos Tanzen. Für alle, die sich fragen, woher sie den 41-Jährigen noch kennen: Piwko nahm 2019 an "Let's Dance" teil und schrieb als allererster gehörloser Kandidat in dem Format ein klitzekleines bisschen TV-Geschichte. Woll wiederum hat in diversen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Unvergessen bleibt sie als "Lolle" in der Serie "Berlin, Berlin".