Im März startet die neue Staffel von "Let's Dance" und die sorgt mit einigen Veränderungen dieses Jahr für Premiere: Neben einem Frauen-Duo wird auch erstmals ein tauber Kandidat an der Tanzshow teilnehmen. Benjamin Piwko verlor schon als Baby sein Gehör.

Nächster Neuzugang für "Let's Dance": Auch der professionelle Kampfkunst-Sportler und Schauspieler Benjamin Piwko wagt sich ab dem 15. März auf das Tanzparkett. Für den 38-Jährigen ist die Teilnahme eine ganz besondere Herausforderung: Piwko verlor durch eine Virusinfektion mit acht Monaten sein Gehör.

"Ich freue mich unglaublich auf die neue Erfahrung. Tanzen! Auch wenn ich nicht hören kann, bin ich voll dabei und gebe mein Bestes", gibt er sich im Interview mit RTL kämpferisch. Als Schauspieler war Piwko unter anderem im "Tatort: Totenstille" in der Rolle als Ben Lehrer zu sehen. Er war der erste Gehörlose, dem in dem Krimi-Dauerbrenner eine Hauptrolle zuteil wurde.

"Werde genau auf Tanzpartnerin achten"

Auch auf Instagram schwärmt Piwko über sein bevorstehendes "Let's Dance"-Abenteuer. "Ich bin so aufgeregt und dankbar, als erster deutscher Gehörloser überhaupt an 'Let's Dance' teilzunehmen", schreibt der 38-Jährige. "Wir Gehörlose nehmen Musik zwar anders wahr, aber dennoch spüren wir den Rhythmus und den Bass. Extrem wichtig ist außerdem die Körpersprache. Ich werde also genau darauf achten, wie sich meine Profitanz-Partnerin bewegt und mich an ihr orientieren."

Unter den bereits bestätigten Kandidaten der Sendung sticht unter anderem auch Kerstin Ott hervor. Die Sängerin darf als erste Amateurtänzerin mit einer Profitänzerin über das Parkett fegen. Barbara Becker ist dagegen nach Lilly Becker und Alessandra Meyer-Wölden bereits die dritte Ex von Tennis-Legende Boris Becker, die an der Tanzshow teilnimmt. Und für Moderatorin Nazan Eckes ist die Show ein ganz besonders Comeback. Die 42-Jährige war Deutschlands erste "Let's Dance"-Moderatorin. Jetzt kehrt sie als Kandidatin zurück.

Weitere Kandidaten sind Schlagersängerin Ella Endlich, Jan Hartmann, Ex-Darsteller bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ), Designer Thomas Rath, GZSZ-Star Ulrike Frank, Popsänger Lukas Rieger und Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt.