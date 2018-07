Unterhaltung

Hochzeit in englischem Schloss: Felicity Jones sagt heimlich "Ja"

Geheime Hochzeit in England: Die Hauptdarstellerin von "Rogue One: A Star Wars Story", Felicity Jones, tritt mit ihrem Verlobten Charles Guard vor den Altar. Auch andere Prominente waren bei der Zeremonie in einem englischen Schloss zu Gast.

Felicity Jones, bekannt aus "Rogue One: A Star Wars Story", hat heimlich ihren Freund Charles Guard geheiratet. Am Wochenende gaben sich die Schauspielerin und der Regisseur das Ja-Wort. Das Paar, das seit rund drei Jahren zusammen ist, hat in der englischen Region Cotswolds geheiratet, wie die britische "Sun" berichtet.

Die Zeremonie habe auf Sudeley Castle stattgefunden, einem Landschloss mit rund 486 Hektar großem Anwesen, das neben dem Haupthaus und einer Kirche unter anderem auch mehrere Ziergärten zu bieten hat. Neben der Familie sollen zudem ein paar Hollywood-Freunde geladen gewesen sein. So habe das Brautpaar demnach unter anderem mit Eddie Redmayne und Tom Hanks gefeiert. Das Schloss soll wegen der Hochzeit am Samstag frühzeitig für die Öffentlichkeit geschlossen worden sein.

Jones und Guard sind seit 2015 zusammen. Im Mai 2017 hatten die beiden sich verlobt. Die Schauspielerin war zuvor gute zehn Jahre mit dem Künstler Ed Fronieles liiert, den sie in Oxford kennengelernt hatte. Jones war seit 1996 in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen, darunter als Hauptfigur Jyn Erso in "Rogue One: A Star Wars Story". Für das Drama "Die Entdeckung der Unendlichkeit" war sie unter anderem für einen Golden Globe und einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Quelle: n-tv.de