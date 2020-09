Seit zwei Jahren lebt Fiona Erdmann in Dubai. Dort hat sie mit Männermodel Mohammed die große Liebe gefunden, inzwischen sind die zwei Eltern eines Sohnes. Nun hat sich die kleine Familie eine Villa vor Ort gegönnt. Erdmanns Freude könnte kaum größer sein.

Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Fiona Erdmann hat allen Grund zu feiern. Gemeinsam mit ihrem Freund Mohammed hat sich die 32-Jährige ein Eigenheim gekauft. Das steht allerdings nicht etwa im Saarland, im Bergischen Land, der Eifel oder in Brandenburg, sondern in Dubai. Damit geht für das Model ein lang gehegter Traum in Erfüllung.

Bei Instagram informiert sie ihre Follower über den Kauf der Villa und die Zukunftspläne, die die kleine Familie nun schmiedet. Zu einem Foto, das sie bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags zeigt, schreibt sie: "Nach mehr als sechs Monaten Suche und bereits zwei Versuchen, ein Haus zu kaufen, haben wir heute endlich den finalen Vertrag für unsere Villa unterschrieben." In ihrer Story erfährt man dann auch noch etwas mehr zu der Wohnanlage, in die Erdmann, ihr Freund und der gemeinsame Sohn in Kürze ziehen werden. "Wie man da hinten sehen kann, gibt es da so Wasser-Fontänen, es gibt ein Karussell, da hinten einen riesengroßen Spielplatz", erzählt sie, während sie über das Areal spaziert. Die Familienfreundlichkeit sei letztendlich der "entscheidende Punkt" für ihre Entscheidung für diese Gegend gewesen, fügt sie an.

"Es ist sehr, sehr, sehr schön"

"Town Square" ist eine moderne Wohnanlage innerhalb des Stadtgebiets von Dubai. Kleinere Villen kosten dort bis zu 370.000 Euro. Schulen und weitere öffentliche Einrichtungen sind in unmittelbarer Nähe, Supermärkte und andere Geschäfte sogar direkt dort angesiedelt. Erdmann zählt dann noch auf, was ihr neues Zuhause außerdem zu bieten hat: Lange Radwege, ein Hotel, Sportanlagen, Kinos und riesige Parks. "Es ist sehr, sehr, sehr schön", fasst sie ihre Ausführungen zusammen.

Schon 2018 wanderte Fiona Erdmann nach Dubai aus. Mit dem Männermodel Mohammed ist sie über zwei Jahren zusammen, zeigte sich mit ihm aber erstmals im Frühjahr dieses Jahres öffentlich bei Instagram. Zeitgleich gab sie ihre Schwangerschaft bekannt. Im August kam dann der gemeinsame Sohn zur Welt.