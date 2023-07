Johannes Lindner unterhält über Jahre mit seinen Fitnessclips ein Millionenpublikum. Nun ist der Bodybuilder gestorben. Grund für seinen Tod ist wohl ein Aneurysma. Seine Freundin veröffentlicht dazu einen emotionalen Post.

Mehr als acht Millionen Follower auf Instagram, überbordendes Charisma, Muskeln wie eine Actionfigur: Fitness-Influencer Johannes Lindner unterhielt sein Publikum als "Joesthetics" über Jahre mit Videos, Fotos zu seinem Training und Leben. Mit der Zeit entwickelte er sich zu einem der erfolgreichsten deutschen Fitness-Influencer. Am Samstag ist der Internetstar im Alter von nur 30 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Freundin Nicha in einem emotionalen Post auf Instagram.

"Gestern ist er an einem Aneurysma verstorben. Ich war bei ihm im Zimmer, er hat mir die Kette um den Hals gelegt, die er für mich gemacht hat. Dann haben wir uns hingelegt und gekuschelt", schrieb sie. "Er lag in meinen Armen, dann ging alles viel zu schnell." Lindner habe zuvor einige Tage über Nackenschmerzen geklagt, hieß es weiter. Bei einem Aneurysma handelt es sich um eine Gefäßerweiterung, die einreißen und zu einer lebensgefährlichen Blutung führen kann.

Lindner, eigentlich gebürtiger Bayer, lebte seit einigen Jahren in Bangkok. Seine Videos veröffentlichte er stets auf Englisch, wodurch er sich ein internationales Publikum aufbauen konnte. Er arbeitete auch mit weiteren Fitnessgrößen zusammen, etwa dem südafrikanischen Influencer Noel Deyzel. Beide verband eine enge Freundschaft. Deyzel berichtete zuerst von Lindners Tod.

Hunderte Posts und Videos

Nur zwei Tage vor seinem Tod veröffentlichte Lindner seinen letzten Beitrag auf Instagram. Seine Freundin Nicha beschreibt ihn als netten, klugen, ehrlichen und hart arbeitenden Mann. So veröffentlichte er etwa auf YouTube 305 Videos, auf Instagram wiederum mehr als 2400 Posts.

Lindner erlangte Berühmtheit durch seine sogenannten "Alien Gains". Er war in der Lage, einzelne Muskelstränge gezielt zu bewegen, wodurch er Wellenbewegungen erzeugen konnte. Selbst im Profi-Bodybuilding ist das eine Besonderheit. Das gilt auch für seinen offenen Umgang mit Steroid-Erfahrungen. So veröffentlichte er ein Video, in dem er berichtet, wie er mit 17 Jahren bei einem Job als Türsteher erstmals mit Steroiden in Berührung kam.