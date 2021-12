Nur ein paar Zentimeter schützen den US-Rapper Flavor Flav vor dem Tod: Auf einem Roadtrip wird sein Audi von einem herabstürzenden Felsbrocken getroffen. Das Auto wird zerstört, doch der 62-Jährige bleibt körperlich unversehrt und ist "super dankbar".

Bei einem Autounfall ist der US-Rapper Flavor Flav dem Tod nur knapp entkommen. Auf dem Weg von Las Vegas nach Los Angeles stürzte ein Felsbrocken auf die Seite seines weißen Audis - der 62-Jährige wurde nur um wenige Zentimeter verschont, wie das US-Portal "TMZ" berichtet. Flav verlor nach dem Aufprall die Kontrolle über das Auto, fand jedoch wieder auf die Straße zurück und hielt an.

Die Felslawine konnte sich an einer Klippe im La Tuna Canyon lösen, da es stark regnete. Der Rapper sei körperlich wohlauf, erklärte ein Vertreter dem Portal. "Gott sei Dank hat er überlebt und es geht ihm gut." Allerdings sei er psychisch noch "ein wenig aufgewühlt". "Gott ist gut", sagte Flav "TMZ" nach dem Unfall. Er sei "dem Tod sehr nahe gewesen" und "super dankbar", dass er noch lebe.

Der Rapper ist mit einem Schrecken davon gekommen - sein Audi scheint allerdings nicht mehr zu retten zu sein: Der Felsbrocken hat das Auto stark beschädigt. Vor allem der vordere rechte Teil ist betroffen.

Erster Unfall seit 2016

Nachdem Flavs Team sich vergewissert hatte, dass es ihm gut gehe, habe es den AAA - quasi die amerikanische Ausgabe des ADAC - gerufen. Die Automobilorganisation schleppte den zerstörten Wagen schließlich ab, wie das Portal berichtet.

Flavor Flav ist Teil der New Yorker Rap-Formation Public Enemy. In Deutschland wurde er mit seinem Song "1, 2, 3, ... Rhymes Galore (From New York to Germany)" sowie der Reality-Show "Flavor of Love" berühmt. Der Unfall ist laut dem US-Magazin "Page Six" der erste Autounfall, in den der Rapper verwickelt ist, seit er sich im Februar 2016 in Las Vegas wegen Trunkenheit am Steuer schuldig bekannt hat. Flav gab damals zu, dass er Marihuana-Rückstände in seinem Körper hatte, während er zu schnell fuhr.