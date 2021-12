Dass er selbst obdachlos wird, muss Frank Zander nicht mehr befürchten - der Streit um seine Wohnung ist beigelegt. Doch weil es vielen anderen Menschen nicht so gut geht, greift der Sänger ihnen auch in diesem Jahr wieder unter die Arme. Und das nicht nur mit Essen.

Sein Engagement für Obdachlose hat Tradition. Und so setzt sich Frank Zander auch am Ende dieses Jahres wieder dafür ein, Menschen ohne feste Bleibe in Berlin ein bisschen Vorweihnachtsfreude zu bereiten.

Zusammen mit der Caritas, der Gewerkschaft der Polizei und anderen Prominenten verteilt der 79-Jährige Mahlzeiten, Kleidung und Schlafsäcke an Bedürftige. Und nicht nur das: In diesem Jahr gibt es auch noch ein anderes Angebot an die Hilfesuchenden - der Maltester Hilfsdienst ermöglicht es ihnen im Rahmen der Aktion, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

"Weihnachten mit Frank On Tour" nennt sich das Projekt in diesem Jahr, bei dem Zander mit einem Foodtruck unterwegs ist. Unterstützung erhält er dabei unter anderem von seinem Sohn Marcus Zander oder aber Stars wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darsteller Wolfgang Bahro und Schauspielerin Katy Karrenbauer.

"Keine High Society"

Am Montag wurde bei der Aktion das klassische Weihnachtsmenü verteilt: Ragout, Rotkraut und Klöße. Noch bis Freitag tourt Zander mit seinem Bus durch Berlin.

Seit mittlerweile 27 Jahren feiert Zander nun bereits die Vorweihnachtszeit mit Bedürftigen. Vor der Corona-Pandemie lud er seine besonderen Gäste bis einschließlich 2019 jedes Jahr zu Weihnachten in das Hotel Estrel ein. Dem "Tagesspiegel" sagte er, er wisse, wie es sich anfühle, von wenig bis gar nichts zu leben: "Ich bin in Neukölln aufgewachsen, das war keine High Society."

Mittlerweile lebt Zander jedoch seit über 50 Jahren im Berliner Stadtteil Charlottenburg. Und so wie es aussieht, wird das auch so bleiben. Bis vor Kurzem drohte ihm nach einem Streit mit seinem Vermieter noch der Rauswurf aus seinem Zuhause. Doch Anfang November kam dann die erlösende Nachricht: Der Zoff ist beigelegt, und Zander kann in seiner Wohnung bleiben.