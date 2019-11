Der neue Film von Roman Polanski, "Ich klage an", hat bei einer französischen Schauspielerin offenbar alte Wunden aufgerissen. Sie beschuldigt den Regisseur, sie 1975 in seinem Chalet brutal vergewaltigt zu haben. Der streitet die Vorwürfe wieder einmal vehement ab.

Die französische Schauspielerin Valentine Monnier erhebt schwere Vorwürfe gegen Regisseur Roman Polanski. Sie erzählte der französischen Zeitung "Le Parisien", dass der Regisseur sie im Jahr 1975 in seinem Chalet in Gstaad (Schweiz) angeblich vergewaltigt hat. Damals sei Monnier 18 Jahre alt gewesen. Die Zeitung berichtet auch von einigen Zeugen, die bestätigt haben sollen, dass Monnier ihnen damals von dem Vorfall erzählte.

Als sie mit einer Freundin nach dem Ski-Fahren ins Chalet zurückgekehrt sei, habe Polanski sie in sein Zimmer gerufen. Als sie oben ankam, habe er bereits nackt auf sie gewartet. "Er hat mich so lange geschlagen, bis ich aufgegeben haben. Dann hat er mich vergewaltigt", erzählt Monnier. Danach habe er angefangen zu weinen und sich bei ihr entschuldigt. Ein Bekannter Polanskis sagte der Zeitung, sie habe nach der Vergewaltigung Zuflucht bei ihm gesucht. Er habe Monnier gefragt, ob sie zur Polizei gehen wolle, "doch sie war so geschockt, dass sie nicht wusste, was sie machen soll."

"Erinnerung verblasst nicht"

"Vergewaltigung ist eine Zeitbombe", zitiert "Le Parisien" Monnier. "Die Erinnerung verblasst nicht. Es ist wie ein Geist, der dich verfolgt und dich heimtückisch verändert." Die Schauspielerin erklärte zudem, dass Polanskis neuer Film "J'Accuse" ("Ich klage an") sie dazu bewegt habe, nun an die Öffentlichkeit zu gehen. Polanski weist die neuen Anschuldigungen unterdessen vehement zurück, wie sein Anwalt Herve Temime "Le Parisien" sagte.

Es sind nicht die ersten Vorwürfe gegen den 86-Jährigen. In Amerika läuft seit mehr als vier Jahrzehnten ein Verfahren gegen ihn. Er soll 1977 Sex mit einer 13-Jährigen gehabt haben. Polanski floh damals aus Amerika und ist bis heute nicht zurückgekehrt. Die USA fordern weiterhin die Auslieferung des Regisseurs. Sein mutmaßliches Opfer von damals hat sich öffentlich dafür ausgesprochen, dass die US-Behörden die Anklage fallen lassen sollen.

Vor zwei Jahren erstattete zudem die ehemalige deutsche Schauspielerin Renate Langer Anzeige gegen den Regisseur. Er soll sie 1972, ebenfalls in seinem Chalet in Gstaad, vergewaltigt haben, nachdem sie sich um eine Filmrolle bewarb. Er habe sich danach bei ihr entschuldigt und ihr eine kleine Rolle in seinem Film "Was?" angeboten. Langer nahm die Rolle an. Auch diese Vorwürfe weist Polanski zurück.