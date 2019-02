So kennen Sam Lloyd viele - als "Ted" in "Scrubs".

Die Diagnose ist niederschmetternd: Sam Lloyd, bekannt durch seine Rolle als Ted Buckland in der Sitcom "Scrubs", leidet an einem Hirntumor, der bereits Metastasen gebildet hat. Seine Freunde wollen ihm nun mit einer Spenden-Kampagne helfen.

"Scrubs"-Darsteller Sam Lloyd hat eine erschreckende Nachricht ereilt: Der US-amerikanische Schauspieler und Musiker hat Krebs. Wie Freunde von ihm mitteilten, leidet der 55-Jährige an einem Gehirntumor. Bei späteren Untersuchungen wurde entdeckt, dass unter anderem auch die Lunge und die Leber von der Krankheit befallen seien. Eine mittlerweile erfolgte Operation sei nicht erfolgreich gewesen, da das Geschwür in seinem Gehirn bereits zu sehr mit gesundem Gewebe verflochten sei, heißt es.

Die ersten Symptome seien bei Lloyd erst vor wenigen Tagen, Mitte Januar, aufgetreten. Der Darsteller habe massive Kopfschmerzen verspürt und in einem kurzen Zeitraum rund 5 Kilogramm Gewicht verloren. Der Schauspieler, der erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal Vater geworden war, habe die Symptome zunächst auf seine neue Familien-Rolle und die damit verbundenen Unwägbarkeiten - wie zum Beispiel Schlaflosigkeit - geschoben.

Zielwert 100.000 Dollar

Eine nun initiierte Crowdfunding-Aktion soll der Familie 100.000 Dollar (rund 90.000 Euro) für Behandlungskosten und als Ersatz für ausgefallenes Honorar einbringen. "Wir bitten um Geld, damit Sammy Gelegenheit bekommt, gesund zu werden und Zeit mit seiner Frau, seinem neugeborenen Sohn und seinen wundervollen Freunden zu verbringen", erklären die Initiatoren. Derzeit steht die Spenden-Kampagne bereits bei rund 50.000 Euro.

Lloyd arbeitete zuletzt an einem Musical. Seine Schauspielkarriere begann er Ende der 1980er-Jahre. Als kauziger Krankenhaus-Anwalt Ted Buckland in "Scrubs - Die Anfänger" wurde er weltberühmt. Insgesamt spielte er von 2001 bis 2009 in 95 Episoden der Kultserie. Auch in anderen Serien wie "Seinfeld" oder "Desperate Housewives" hatte er jeweils wiederkehrende Rollen.