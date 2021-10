Rund zehn Jahre lang spielt James Michel Tyler in der US-Sitcom "Friends" den Kellner Gunther. Im Sommer macht der Schauspieler seine Krebserkrankung öffentlich. Nun ist er im Alter von 59 Jahren gestorben.

Der US-Schauspieler James Michael Tyler, der in der Erfolgsserie "Friends" den Kellner Gunther spielte, ist an Prostatakrebs gestorben. Er sei am Sonntag in seinem Haus in Los Angeles im Alter von 59 Jahren friedlich eingeschlafen, wie sein Manager Toni Benson mitteilte.

"Warner Bors. Television trauert um James Michael Tyler, einen geliebten Schauspieler und wichtigen Bestandteil unserer Friends-Familie", hieß es auf dem Twitter-Account der Serie. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden, Kollegen und Fans."

Rund zehn Jahre lang spielte Tyler in der 90er-Jahre-Hitserie "Friends", in der sich alles um das Leben einer Gruppe junger Freunde in New York drehte, die Nebenrolle des Gunther. Er wirkte auch in den Serien "Scrubs - Die Anfänger" und "Sabrina - Total Verhext!" mit.

Tyler hatte seine Krebserkrankung im Juni öffentlich gemacht. Bereits im September 2018 sei bei ihm Prostata-Krebs diagnostiziert worden, der auch auf seine Knochen übergegangen sei, sagte Tyler damals dem US-Sender NBC. "Seit fast drei Jahren muss ich mit dieser Diagnose umgehen. Es ist jetzt im Endstadium. Wahrscheinlich wird es mich irgendwann kriegen."

Bei der "Friends"-Spezialsendung "The Reunion" im Frühjahr kehrten die Serienstars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer und Matt LeBlanc an den Originalschauplatz der Kultkomödie auf dem Gelände der Warner Bros. Studios in Burbank zurück und ließen die Sitcom noch einmal Revue passieren. Tyler war bei der Show nicht persönlich mit von der Partie, ließ sich aber per Videocall zuschalten. Seine Erkrankung hielt er damals noch geheim. Er habe die Stimmung nicht vermiesen, aber trotzdem dabei sein wollen, sagte er später.