Der Kulturjournalist und Moderator des ZDF-"nachtstudio" Volker Panzer ist im Alter von 73 Jahren in Berlin verstorben. Das gab sein Haussender in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach starb Panzer am 13. August 2020. Zur Todesursache wurden bisher keine Angaben gemacht.

"Volker Panzer schätzte den grenzüberschreitenden Diskurs über alles, und das 'nachtstudio' war die von ihm erfundene schillernde Alternative für Querdenker jeglicher Couleur", erinnert sich ZDF-Kulturcheffin Anne Reidt.

Der gebürtige Saarländer war zunächst als Reporter für die ZDF-Formate "aspekte" und "Terra X" im Einsatz, später wechselte er zum Deutschlandsender Kultur. Von 1994 bis 2012 leitete und moderierte er das "nachtstudio" und verfasste nebenbei zahlreiche Bücher.

In seiner Talkshow lud Panzer Personen aus Kultur, Gesellschaft und Wissenschaft ein und diskutierte dabei über große Themen der Menschheit.