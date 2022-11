Verlobte feuert Trapp im Trikot-Kleid an

Kurz vor dem WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft erreichen die Spielerfrauen die katarische Hauptstadt Doha. Unter ihnen: das brasilianische Model Izabel Goulart. Beim Spiel gegen Japan sitzt sie auf der Tribüne und feuert ihren Verlobten Kevin Trapp in einem besonderen Outfit an.

Model Izabel Goulart hat mit einem sportlichen Outfit in Katar für Aufsehen gesorgt. Die Verlobte von Fußballspieler Kevin Trapp erschien zum Spiel Deutschland gegen Japan im Khalifa International Stadion am Mittwoch in einem blauen DFB-Trikot, das sie mit einem Gürtel zu einem Kleidchen umfunktioniert hatte. Das Torwarttrikot zeigte natürlich den Namen ihres Verlobten und dessen Nummer "12".

Auch der Rest des Outfits orientierte sich an dem sportlichen Motto: Eine kurze Radlerhose, hochgezogene DFB-Overknee-Strümpfe und weiße Sneaker kombinierte die 38-jährige Goulart zu einem schneeweißen Mantel, den sie gelegentlich lässig über die Schultern legte. Ihre Haare hatte die brasilianische Schönheit zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden und mit einem Stirnband fixiert.

Auch auf Instagram präsentierte das Model sein Outfit mit mehreren Fotos über den Dächern der Stadt. Dazu schrieb sie: "Bereit für Kevin Trapp" zu einem roten Herz. Ihr Verlobter antwortete: "Was für ein toller Stil und Statement!! Danke für die wunderbare Unterstützung!! Ich liebe dich" zu zwei schwarzen Herzchen.