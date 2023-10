Er war Boyband-Star mit Natural, Ehemann von Sarah Connor und Dschungelkönig. Doch seit geraumer Zeit scheint es im Leben von Marc Terenzi nur noch bergab zu gehen. Der neue Tiefpunkt: Gegen den Sänger ist ein Strafbefehl ergangen, weil er eine Minderjährige sexuell belästigt haben soll.

Mit seiner Musik macht Marc Terenzi schon lange keine Schlagzeilen mehr. Auch nicht mit einer Bilderbuch-Ehe, wie er sie einst mit Sarah Connor zu führen schien. Im Gegenteil: Die Gruppe Team 5ünf warf ihn im Frühjahr aus der Band, nachdem er sich allerlei Eskapaden geleistet haben soll. Und seine aktuelle Beziehung mit Verena Kerth macht nach allem, was darüber berichtet wird, dann doch einen eher toxischen Eindruck.

Zu allem Unglück wurde im April auch noch bekannt, dass gegen den 45-Jährigen ermittelt wird, weil er eine Teenagerin sexuell belästigt haben soll. Wie RTL erfuhr, ist es in dieser Angelegenheit nun zu einer Entscheidung gekommen, die abermals kein gutes Licht auf Terenzi wirft. "Am 28.09.23 ist ein Strafbefehl ergangen wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen", zitiert der Sender einen Sprecher des zuständigen Amtsgerichts Borna.

Auch bei der Staatsanwaltschaft in Leipzig hakte RTL nach und erhielt dort folgende Auskunft: "Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leipzig anlässlich zweier Vorfälle, welche sich im Sommer 2018 beziehungsweise im Sommer 2022 ereignet haben sollen, sind abgeschlossen. Im Ergebnis der geführten Ermittlungen und auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse ergab sich ein hinreichender Tatverdacht gegen die von Ihnen benannte Person wegen des Vorfalls, der sich im Juli 2022 ereignet haben soll."

Terenzi legt Einspruch ein

Die Staatsanwaltschaft habe deshalb einen Antrag auf den Erlass eines Strafbefehls gestellt, welchem nun stattgegeben wurde. Nicht weiter ermittelt werde hingegen vorerst wegen des zweiten Vorfalls, der sich angeblich schon 2018 zutrug, "da die dafür zu erwartende Strafe neben der im Strafbefehlsantrag beantragten Strafe nicht erheblich ins Gewicht fallen würde".

Weshalb der Strafbefehl ohne förmlichen Prozess erlassen wurde, wird so erklärt: "Bei dem Strafbefehlsverfahren handelt es sich um eine in Paragraf 407 Strafprozessordnung geregelte besondere Form der Erhebung der öffentlichen Klage, bei der die Rechtsfolgen der Tat schriftlich und ohne eine Hauptverhandlung festgesetzt werden. Lediglich in den Fällen, in denen der Angeklagte nach Zustellung des Strafbefehls in zulässiger Form Einspruch gegen diesen einlegt, wird seitens des Gerichts ein Termin zur Hauptverhandlung anberaumt."

Tatsächlich bestreite Terenzi den Tatvorwurf weiter und habe deshalb Einspruch eingelegt, heißt es. Unklar sei, wann es nun zur Hauptverhandlung kommen wird. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung sollte Terenzi eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 50 Euro leisten, insgesamt also einen Betrag in Höhe von 1000 Euro. Daraus lasse sich ableiten, dass das Gericht das monatliche Einkommen des Sängers auf rund 1500 Euro netto geschätzt habe, schreibt das Blatt.

Terenzi wird vorgeworfen, einer damals 15-Jährigen ans Gesäß gefasst und sie als "sexy" bezeichnet zu haben. Der Teenagerin soll das unangenehm gewesen sein. Ihre Mutter erstattete Anzeige. Auf RTL-Anfrage wollten sich weder Marc Terenzi noch Verena Kerth zu den neuesten Entwicklungen äußern.