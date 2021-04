Gestern gibt Georgina Fleur bekannt, ins Krankenhaus eingeliefert worden zu sein. Offenbar erlitt die 31-Jährige einen Schwächeanfall. Nun teilt sie ihren besorgten Fans mit, dass sie noch eine Weile in der Frauenklinik bleiben wird.

Am Montag wandte sich Georgina Fleur in ihrer Instagram-Story an ihre Fans und teilte ihnen mit, aktuell im Krankenhaus zu liegen. Sie erlitt eigenen Angaben nach einem Schwächeanfall und wurde in eine Heidelberger Frauenklinik gebracht. Dieser Anfall habe bei ihr beinahe eine Panikattacke ausgelöst, erklärte sie weiter. "Mir war schwindelig, ich hatte weiche Knie und konnte nicht mehr atmen, und dann bin ich umgefallen. Dann wurde der Krankenwagen gerufen", schilderte sie die Ereignisse.

Fleur meldet sich aus der Klinik. (Foto: instagram.com/georginafleur.tv)

Zunächst hieß es, man behalte sie zur Beobachtung da, nun gibt die 31-Jährige ein Update und macht klar, dass ihr Aufenthalt dort länger dauern wird als zunächst gedacht. Ebenfalls bei Instagram erklärt die Reality-TV-Prominente jetzt: "Ich muss noch eine Woche hierbleiben. Sicher ist sicher." Das bedeutet aber auch, dass sich ihr geplanter Flug nach Dubai verschiebt. Dort lebt Georgina Fleur seit Ende vergangenen Jahres.

Schwanger in Dubai?

Zuletzt sollte sie eigentlich an der zweiten und nach dem Tod von Willi Herren inzwischen abgesetzten Sat.1-Reality-Show "Promis unter Palmen" teilnehmen. Doch sie machte kurz vor den Dreharbeiten einen Rückzieher, weil sie angeblich schwanger ist, wie die "Bild-Zeitung Anfang März berichtete. Das Blatt berief sich dabei auf Informationen aus dem engeren Umfeld Fleurs. "Sie konnte nicht an den Dreharbeiten teilnehmen, da sie in der Quarantäne bei einer Routinekontrolle schwanger getestet wurde", zitiert das Blatt eine namentlich nicht genannte Freundin. Klar bestätigt hat Fleur die Schwangerschaft bislang nicht, was aber auch daran liegen mag, dass unverheiratete schwangere Frauen in Dubai nicht gern gesehen sind.

Vater des Kindes soll Fleurs Verlobter und immer mal wieder Ex-Verlobter Kubilay Özdemir sein, mit dem sie sich bereits vor laufenden Kameras und in den sozialen Medien so manchen Rosenkrieg lieferte. Die zwei nahmen 2020 auch gemeinsam an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teil, mussten die Sendung aber nach einem Eklat frühzeitig verlassen. Erste TV-Erfahrungen sammelte Georgina Fleur bereits 2012 als Kandidatin bei "Der Bachelor". Im Jahr danach war sie im Dschungelcamp, später folgten unter anderem Teilnahmen in Shows wie "Promi Big Brother" und "Kampf der Realitystars".