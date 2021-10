Die Sozialdemokraten durchleben gerade anstrengende Zeiten. Schließlich geht es für sie um nichts Geringeres als das Zustandebringen einer neuen Regierung. Dabei könnte das Leben doch so entspannt sein, wie Altkanzler Gerhard Schröder demonstriert. Sein Motto: Lieber musizieren als koalieren.

Einst arbeiteten sie eng zusammen - der eine als Bundeskanzler, der andere als der Generalsekretär der gemeinsamen Partei. Doch die Zeiten sind lange vorbei. Und während es sich der eine inzwischen als Altkanzler eingerichtet hat, kämpft der andere jetzt darum, in dessen Fußstapfen zu treten - wenn auch mit ein paar Jährchen Verspätung.

Die Rede ist selbstverständlich von Gerhard Schröder und Olaf Scholz. Erstmals nach Schröders Abgang als Regierungschef 2005 greift die SPD mit Scholz an der Spitze wieder nach dem Kanzleramt. Der Weg dorthin jedoch ist steinig - und kann nur gemeinsam mit den Grünen und der FDP gegangen werden. Dementsprechend haben die Sozialdemokraten um Scholz gerade jede Menge zu tun, um erfolgreich zu sondieren, zu koalieren und schließlich zu regieren.

Schröder hingegen kann sich das Treiben seiner Epigonen ganz entspannt angucken. Wenn er will, auch am Klavier. Wer jedoch vielleicht erwartet hätte, der Altkanzler würde den passenden Soundtrack zum SPD-Revival liefern, wird enttäuscht. Schröder stimmt weder "Die Internationale" noch "Wann wir schreiten Seit’ an Seit’" oder "Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" an. Nein, er intoniert ein koreanisches Volkslied.

So-yeon Schröder-Kim aus dem Häuschen

Wofür das? Na, für seine aus Korea stammende Frau So-yeon Schröder-Kim, versteht sich. Die postete den entsprechenden Clip dann auch auf ihrer Instagram-Seite und zeigt sich im zugehörigen Kommentar ganz begeistert: "Das war die Überraschung zu Hause nach unserer Zeitreise in unsere Universitätsstädte Marburg und Göttingen. Gerhard auf dem Klavier mit 'Arirang', dem berühmtesten koreanischen Volkslied", ist die fünfte Frau des Altkanzlers ganz aus dem Häuschen.

Ein Hashtag, den So-yeon Schröder-Kim angefügt hat, verrät dann auch noch den Anlass für das Ständchen. "Überraschungsgeschenk zum Hochzeitstag", ist da zu lesen.

Was Schröders Fertigkeiten am Klavier angeht, könnte man vielleicht sagen: "Er war stets bemüht." Als Kanzler hätte er sich das sicher nicht gerne sagen lassen. Aber den Job sollen ja nun auch andere machen.