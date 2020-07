Ihre Beziehung mit Zayn Malik war nicht immer sattelfest. Dennoch erwartet Gigi Hadid mit dem früheren One-Direction-Sänger ein Kind. Mit Bildern von ihrem Babybauch hielt sich die 25-Jährige bisher zurück. Nun jedoch präsentiert sie erstmals ihre Kugel.

Seit knapp zweieinhalb Monaten ist bekannt, dass Supermodel Gigi Hadid und Ex-One-Direction-Sänger Zayn Malik zum ersten Mal Eltern werden. Auf Fotos des wachsenden Babybauches warteten die Fans bislang allerdings vergeblich. Doch nun präsentiert die werdende Mutter zum ersten Mal ihre Babykugel - und erklärt zudem, warum sie sich mit Fotos noch zurückhält.

In einem Instagram-Live-Video sieht man die Laufsteg-Schönheit und Schwester der ebenfalls modelnden Bella Hadid in einer grün-weiß-karierten Bluse. Die unteren Knöpfe ließ die 25-Jährige offen, wodurch ihr runder Bauch zu erkennen ist. Während sie das "Gigi Journal Part II with V Magazine" vorstellt, einen Bildband, für den sie die Künstler auswählte, erklärt sie: "Ich bin während einer Pandemie schwanger, offensichtlich ist meine Schwangerschaft nicht das Wichtigste, das gerade auf der Welt passiert."

Bilder nur für Freunde und Familie

Der Fokus der Öffentlichkeit solle derzeit auf der Corona-Pandemie und der "Black Lives Matter"-Bewegung liegen, betont Gigi Hadid in dem Video weiter. Sie wolle ihre Schwangerschaft zudem einfach selbst "erleben" und sich keine Gedanken darüber machen müssen, "jeden Tag aufzuwachen, süß auszusehen und etwas zu posten".

Die Fans können sich aber möglicherweise irgendwann über Bilder des schwangeren Models freuen. Genug davon scheint es nämlich bereits zu geben. "Ich habe schon viele Fotos von meinem Bauch gemacht und sie an Freunde und Familie geschickt", berichtet Hadid. "Es war sehr süß und aufregend und ich habe versucht, es zu dokumentieren."

Gigi Hadid und Zayn Malik führen seit 2015 eine On-Off-Beziehung. Offiziell sind sie erst seit Anfang des Jahres wieder zusammen. Das Geschlecht des Kindes, das sie erwarten, haben sie offiziell noch nicht verraten. Ein angeblicher Insider behauptete in einem Interview mit dem Portal "TMZ" im April jedoch, er wisse, dass es sich bei dem noch ungeborenen Baby um ein Mädchen handele.