Wir gehen mal davon aus, dass dieses Kind vor allem das Sprechen ganz besonders schnell lernen wird. Schließlich ist seine Mutter für ihren Hang zum Redeschwall berühmt-berüchtigt: Gülcan Kamps hat die Geburt ihres ersten Babys verkündet.

"Herzlich willkommen, mein Schatz": Mit diesen Worten hat TV-Moderatorin Gülcan Kamps auf ihrer Instagram-Seite bekannt gegeben, dass sie Mutter geworden ist.

Dazu postete die 39-Jährige ein Bild, auf dem ihr Babybauch unter einem cremefarbenen Kleid hervorsticht. "Dieses Bild ist wenige Stunden vor deiner Geburt entstanden und hat uns zu den glücklichsten Eltern auf dieser Welt gemacht", schreibt sie dazu. "Wir lieben dich, Baby Kamps."

Weitere Details zum Nachwuchs bleibt die Moderatorin vorerst schuldig. Weder das Geschlecht noch den Namen des Kindes plaudert sie aus. Auch ein erster Blick auf das Baby bleibt ihren knapp 200.000 Followern vorerst verwehrt.

Erstes Kind für Kamps

Für Gülcan Kamps ist es das erste Kind. Vater des Babys ist ihr Ehemann Sebastian Kamps. Er ist der Sohn von Heiner Kamps, Gründer der nach dem Familiennamen benannten Bäckerei-Kette. Das Paar ist seit 2007 verheiratet.

Dass sie schwanger ist, hatte Gülcan Kamps im Juni verkündet. Die freudige Neuigkeit teilte sie damals ebenfalls auf Instagram. Zu einem Bild, das sie in einem Glitzerdress zeigte und auf dem der Babybauch bereits gut zu sehen war, postete sie drei grüne Herz-Emojis. Dazu setzte sie die Hashtags "happy", "pregnant" und "alreadyinlove", also "glücklich", "schwanger" und "schon verliebt".

Mit Übelkeit gekämpft

Später gab sie noch weitere kleine Einblicke in ihre Schwangerschaft. So verriet sie ihren Fans etwa, dass sie insbesondere in den ersten drei Monaten mit Übelkeit zu kämpfen gehabt habe.

Gülcan "Gülli" Kamps wurde als Moderatorin beim damaligen Musiksender Viva bekannt. Ihr Markenzeichen war ihr scheinbar nicht zu stoppender Redefluss. Nach ihrem Abschied von dem Sender 2010 versuchte sie sich auch als Schauspielerin. Zudem sah man sie in diversen Reality-TV-Formaten. Seit einigen Jahren hat sie sich jedoch weitgehend ins Privatleben zurückgezogen.