Mit einer Doku-Soap über ihre Hochzeit lässt Moderatorin Gülcan Kamps 2007 das letzte Mal wirklich tiefe Blicke in ihr Privatleben zu. An ihrem großen Glück lässt sie die Welt nun doch noch einmal teilhaben. Die 38-Jährige ist zum ersten Mal schwanger.

Wundervolle Nachricht von Gülcan Kamps: Die Moderatorin und ihr Ehemann Sebastian Kamps erwarten Nachwuchs. Für das Paar, das seit 2007 verheiratet ist, ist es das erste gemeinsame Kind.

Die freudige Neuigkeit teilte Kamps auf Instagram. Zu einem Bild, das sie in einem langen Kleid zeigt und auf dem der Babybauch bereits gut zu sehen ist, postete die 38-Jährige lediglich drei grüne Herz-Emojis und setze dazu die Hashtags #happy, #pregnant und #alreadyinlove, also "glücklich", "schwanger" und "schon verliebt". Genauere Details, etwa in welchem Monat Kamps schwanger ist, verriet sie nicht.

Im Sommer 2007 wurden TV-Moderatorin Gülcan und Unternehmersohn Sebastian Kamps in "Gülcans Traumhochzeit" von ProSieben bei ihren Hochzeitsvorbereitungen mit Kameras begleitet. Die Doku-Soap endete mit einer Liveübertragung der Trauung in Travemünde. Seither halten sie ihr Privatleben in der Regel aus der Öffentlichkeit heraus.

Umso verwunderter waren ihre Fans, als es vor wenigen Tagen auf Instagram etwas persönlicher wurde. In einem Post "outet" sie sich: "Es gibt eine Sache, die ich wirklich nicht mag. Im Grunde finde ich es sogar richtig nervig. Um ehrlich zu sein: Ich finde es zu 100 Prozent nervig. Mir ist es in der Pandemie noch mal so richtig bewusst geworden. Jetzt haltet euch fest: stundenlanges Shoppen in der Stadt! Für mich ein totaler Albtraum." Ein eher untypischer Albtraum für Frauen, wie sie selbst zugibt. Doch in diesem Punkt sei sie eher wie ein Mann gestrickt, verrät sie weiter. In den kommenden Monaten wird sie dann wohl auch für den Nachwuchs einkaufen.