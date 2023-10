Früher in diesem Jahr gesteht Gwyneth Paltrow, nach dem Gewinn ihres Oscars seinerzeit in eine Sinnkrise geraten zu sein. Inzwischen hat sie die überwunden und für den Preis auch gleich eine gute Verwendung gefunden. Sie nutzt die Trophäe als Türstopper.

Gwyneth Paltrow setzt ihre Oscar-Statue offenbar ganz praktisch ein. Bei einem Interview mit dem Magazin "Vogue" kam heraus, dass die 51-jährige Schauspielerin ihre Trophäe als Türstopper nutzt. Die Auszeichnung erhielt sie im Jahr 1999 bei der 73. Oscar-Verleihung. Jack Nicholson überreichte ihr damals den Goldjungen in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" als Viola De Lesseps in "Shakespeare in Love".

In dem Video der "Vogue", das offenbar im Sommer im Haus des Hollywood-Stars in den Hamptons gedreht wurde, führt Paltrow ihre Besucher in ihren Garten. Als sie durch eine Tür geht, bleibt die Kamera auf einem Academy Award hängen, der auf dem Boden liegt und den Durchgang offen hält. Die Schauspielerin erklärte dazu scherzend: "Mein Türstopper. Er funktioniert perfekt!"

Nicht alle Kultbesitztümer von Paltrow haben aber offenbar eine Doppelfunktion. Der rote Samtanzug von Gucci, den sie 1996 bei den MTV Video Music Awards trug und erneut 2021 bei einer Show des Labels präsentierte, sei in ihrem Kleiderschrank in Kalifornien, verriet sie. "Derzeit" benutze sie ihn nicht, um hier irgendwelche Türen aufzuhalten, erklärte Paltrow lachend auf Nachfrage.

Karrierehöhepunkt brachte Identitätskrise mit sich

Im Mai sprach Paltrow noch in ernsteren Tönen über ihren Oscar-Gewinn. Sie enthüllte, dass sie nach diesem Karrierehöhepunkt eine "Identitätskrise" durchlebt habe. "Ich wollte einfach nur erfolgreich sein und Ansehen genießen." Alles sei dann "so schnell" gegangen, sagte sie bei einem Auftritt im "Call Her Daddy"-Podcast.

"Nachdem ich den Oscar gewonnen hatte, geriet ich in eine kleine Identitätskrise. Denn wenn man den größten Preis gewinnt, was soll man dann tun?", fügte sie hinzu. "Und wohin soll man gehen? Es war schwer. Die Menge an Aufmerksamkeit, die man an so einem Abend und in den darauffolgenden Wochen erhält, ist so verwirrend und, ehrlich gesagt, wirklich ungesund."