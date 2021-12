Ende November wird bekannt, dass sich H.P. Baxxter und seine Freundin schon im Juli getrennt haben. Dennoch ist das für beide kein Grund, das Weihnachtsfest nicht gemeinsam zu verbringen. Wie genau das aussieht, verrät die Ex des Scooter-Frontmanns jetzt im Interview.

Es gab in diesem Jahr so manches prominente Paar, das sich getrennt hat. Nur die wenigsten davon werden wohl - sofern keine Kinder im Spiel sind - trotzdem gemeinsam Weihnachten feiern. Anders ist das bei H.P. Baxxter und seiner Ex-Freundin Lysann Geller.

Der Scooter-Frontmann und die Architektur-Studentin machten Ende des vergangenen Monats öffentlich, dass sie sich bereits im Sommer nach fünf Jahren Beziehung getrennt hätten. Doch böses Blut gibt es zwischen bei dem 57-Jährigen und seiner Ex deswegen noch lange nicht. Wie Geller jetzt in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärt, will man sogar gemeinsam die Feiertage begehen. "Wir telefonieren jeden zweiten Tag, sind noch sehr miteinander verbunden. Wir werden auch Weihnachten zusammen verbringen, treffen uns bei H.P. zum Kaffee in seinem Wintergarten." Auch besitzen die beiden gemeinsam zwei Hunde, die sie gelegentlich besuche.

Auszeit in New York

Zudem verrät die 29-Jährige etwas über die Zeit nach dem Liebes-Aus und wie es ihr damit ging. "Ich musste nach der Trennung von H.P. einfach mal raus aus Deutschland. New York ist die Stadt, die mir am meisten Energie gibt", erklärt sie. "Ich bin morgens um vier Uhr aufgestanden, durch den Central Park gejoggt. Ich bin in New York ein ganz anderer Mensch." Zwar ist auch dort das Coronavirus noch lange nicht Geschichte, doch war dennoch jede Menge Zerstreuung möglich: "Wir haben auch viel gefeiert und den New Yorker 'Sex and the City'-Lifestyle gelebt, wie man es aus der TV-Serie kennt", so Geller weiter. Inzwischen ist aber auch sie wieder zurück in Hamburg.

Neben ihrem Studium arbeitet Geller als Model und nutzt nun die Zeit, um sich auf ihre Karriere zu konzentrieren. Sie habe einen "riesen Spaß an Bikini- und Wäsche-Shootings". Einen neuen Freund hat sie demnach bislang noch nicht. "Ich bin gespannt, wer in mein Leben tritt … Ich möchte aber alles entspannt angehen und genieße es, Single zu sein."

Auch Baxxter sieht die Trennung eher locker, half seiner Ex sogar beim Umzug. "Es war ein schleichender Prozess. Manchmal passen Dinge nicht so zusammen und plötzlich ist man entfremdet. Bei uns wurde aus Liebe Freundschaft. In vielen Beziehungen ist das ja anders. Wir sind noch regelmäßig in Kontakt", so der Musiker Ende November.

H.P. Baxxter, der mit bürgerlichem Namen Hans Peter Geerdes heißt, und die 28 Jahre jüngere Geller lernten sich 2016 kennen und gerieten vor allem aufgrund des Altersunterschieds in die Schlagzeilen. Erst kurz zuvor hatte sich der Musiker von einer Russin namens Liza getrennt - sie war damals sogar erst 18 Jahre alt. Davor war er zweimal verheiratet. Seine letzte Ehe ging 2011 in die Brüche.