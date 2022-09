Der Streit zwischen Prinz Harry und König Charles III. könnte bald beendet sein. Das spekulieren zumindest britische Medien und berichten von einem Deal zwischen Vater und Sohn, der Frieden in die Familie bringen soll.

Ist die Eiszeit zwischen Prinz Harry und seinem Vater, König Charles III. möglicherweise bald beendet? Britischen Medienberichten zufolge herrscht derzeit zumindest Tauwetter: Ein Insider verriet zum Beispiel der Zeitung "The Telegraph", dass der neue Monarch einen "enormen Hoffnungsschwimmer" sehen würde. Diesen Eindruck habe der 73-Jährige während der Trauerphase um die am 8. September verstorbene Queen Elizabeth II. in gemeinsamen Gesprächen mit Harry und seiner Frau, Herzogin Meghan, gewonnen.

Die Unterhaltungen würden ihn hoffen lassen, dass sich die Beziehungen zwischen dem Kern der Royal Family und den Sussexes wieder verbessern könnten. Es sei nach wie vor so, dass der König seine beiden Kinder liebe. Darüber hinaus berichtet das britische Blatt "The Mirror", dass der 38-jährige Harry sein geplantes Enthüllungsbuch derzeit überarbeite. Die genauen Gründe hierfür sind zwar derzeit noch nicht bekannt, jedoch wird davon ausgegangen, dass der Prinz einige Passagen entschärft, um den Streit mit seiner Familie nicht weiter anzuheizen. Eigentlich sollte das angeblich längst fertiggestellte Buch in Kürze erscheinen.

Royaler Status für Enkel denkbar

Auch könnte ein möglicher Deal zwischen Harry und dem König dahinter stehen: Stehen die Prinzentitel seiner Enkel, dem dreijährigen Archie und der ein Jahr alten Lilibet, zur Diskussion? So heißt es, dass Charles gerne den royalen Status an die Kinder von Harry und Meghan vergeben würde.

Im Gegenzug verlange er allerdings entgegengebrachtes Vertrauen. Deswegen warte er bis zur Veröffentlichung des Buches. Bislang wurden die Prinzentitel offiziell noch nicht übertragen, obwohl die Nachkommen von Harry als Monarchen-Enkel eigentlich titelberechtigt wären. Dies wird von Adelsexperten dahingehend gedeutet, dass hinter den Kulissen derzeit noch beraten wird.