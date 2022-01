Seit 2018 sind Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee bereits ein Paar. Über ihr Privatleben geben sie aber wenig preis. Umso mehr freuen sich die Fans nun über ein paar intime Aufnahmen der beiden. Besonders ein Detail sorgt in den Kommentaren für große Freude.

Matthias Schweighöfer meldet sich nach dem Jahreswechsel mit seltenen Schnappschüssen auf Instagram zurück. "Hallooo ... die ersten Bilder des Jahres", schreibt er zu einer ganzen Fotoreihe, auf der der Schauspieler mit seiner Freundin Ruby O. Fee zu sehen ist. Auf allen vier Bildern zeigt sich das Paar eng umschlungen, turtelnd und strahlend.

"Gib denen, die du liebst, einen dicken Kuss, eine Umarmung und ein großes Dankeschön, dass sie in deinem Leben sind. Jeden Tag. Frohes neues Jahr", kommentiert Schweighöfer seinen Beitrag und richtet sich damit offenbar direkt an seine Liebste. Die 25-Jährige hat den Post mit vier Herzen kommentiert.

Auch sie ließ es sich nicht entgehen, ein paar private Schnappschüsse und Videos auf Instagram zu teilen, die ihren Jahresrückblick darstellen. Schweighöfer ist darin immer wieder zu sehen, etwa beim gemeinsamen Dinner, beim Schlafen, im Auto oder beim Feuerwerk zu Silvester.

Verdächtige Ringe

Beim Anblick der Bilder ist den Followern ein Detail besonders ins Auge gesprungen: zwei Schmuckstücke an den Fingern des Schauspielerpaares. Sowohl Schweighöfer als auch Fee tragen schmale goldene Ringe an ihren Ringfingern. In einem Video, das die 25-Jährige gepostet hat, sagt Schweighöfer außerdem im Auto sitzend: "Ich liebe meine Frau über alles. Ich finde sie die heißeste Maus auf der ganzen Welt. Und ich sag's gerne am Tag 2000 Mal, weil es so ist."

Klar, dass die Fans sofort auf diese Indizien anspringen. "Seid ihr verheiratet? Oder was bedeuten die Ringe?", möchte einer etwa wissen. Ein anderer meint: "Den Ringen nach zu urteilen verheiratet. Tolles Paar!" Andere Follwer wiederum sehen es als erwiesen an, dass die beiden verheiratet sind und senden dem Paar herzliche Glückwünsche.

Im Februar 2019 präsentierte Matthias Schweighöfer sein Liebesglück mit Ruby O. Fee erstmals öffentlich. "Wir sind jetzt schon seit über einem Jahr zusammen und es passt einfach", schwärmte der 40-Jährige in einem Interview. Von einer Hochzeit war bislang jedoch nicht die Rede.