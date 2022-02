Ohne Kultjuror Joachim Llambi ist "Let's Dance" in seine 15. Staffel gestartet. Ob er nach seiner Corona-Erkrankung am Freitag zurückkehren kann, ist noch unklar. Unterdessen steht schon jetzt fest, dass nun auch ein Kandidat wegen einer Infektion ausfällt: Hardy Krüger jr.

Schauspieler Hardy Krüger jr. ist "positiv auf das Coronavirus getestet" worden. Das hat RTL bekannt gegeben. Der 53-Jährige und seine Tanzpartnerin Patricija Ionel können deshalb nicht an der bevorstehenden "Let's Dance"-Show am Freitag um 20.15 Uhr bei RTL (auch auf RTL+ abrufbar) teilnehmen. "Die gute Nachricht: Dem 53-Jährigen geht es super!", meldet der Sender zudem.

Die restlichen Teilnehmer der Tanz-Show müssen sich trotzdem anstrengen, denn in der ersten Show nach der Kennenlern-Folge wird das erste Duo "Let's Dance" schon wieder verlassen müssen. Krüger jr. und Ionel haben dagegen noch eine Chance auf den Tanzpokal. Da er krankheitsbedingt fehlt, sind ihm und Ionel ein Platz in der darauffolgenden Show sicher. Nach einem negativen Testergebnis sind die beiden dann wieder dabei.

Llambi ist optimistisch

Eine andere spannende Frage für die jetzige Show am Freitag ist unterdessen auch, ob Juror Joachim Llambi wieder dabei sein kann. In der Auftaktshow fehlte er, weil sein Corona-Test positiv ausgefallen war. Vorjahressieger Rúrik Gíslason vertrat ihn deshalb in der Jury.

Im Gespräch mit "Punkt 12"-Moderatorin Roberta Bieling gab Llambi am Mittwoch ein Update zu seinem Gesundheitszustand. Trotz Erkrankung gehe es ihm weiterhin blendend, erklärte er da. Er sei daher optimistisch, zur ersten regulären Folge wieder neben Jorge González und Motsi Mabuse Platz nehmen zu können.

Wirklich entscheiden wird sich dies jedoch erst am Freitag. So teilte RTL mit, eine definitive Aussage sei "erst am Showtag selbst" möglich - "je nachdem, wie sein Test ausfällt".