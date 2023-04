Mit der Krönung von Charles III. steht dem britischen Königshaus ein historischer Tag bevor. Während Herzogin Meghan und die beiden gemeinsamen Kinder gar nicht erst aus den USA anreisen, wird Harry vom Rest der Familie isoliert.

Prinz Harry wird bei der Krönung seines Vaters, König Charles III., "zehn Reihen hinter" den anderen Royals sitzen. Das sagte ein königlicher Insider der "Sun". Der ehemalige königliche Butler Paul Burrell verriet außerdem, dass der Herzog von Sussex bei seinem Kurzbesuch im Mai kaum Zeit habe, mit dem König oder seinem Bruder, dem Prinzen von Wales, zu sprechen. Er fügte hinzu, dass er glaube, dass es "keine Chance" auf eine Versöhnung gebe, nachdem Harrys Memoiren "Spare" Anfang des Jahres für Aufsehen gesorgt hatten.

Obwohl es den Anschein einer Brüskierung hat, könnte Prinz Harrys hintere Position in der Westminster Abbey hilfreich sein, wenn er tatsächlich einen schnellen Abgang machen möchte, verriet der ehemalige königliche Adjutant weiter. Burrell sagte Dan Wootton von "GB News": "Er will nicht viel Zeit mit den anderen Familienmitgliedern verbringen [...] Ich denke, dass er von den Windsors einen eisigen Empfang bekommen wird." Er fügte auch hinzu, dass der Herzog von Sussex seiner Meinung nach nicht lange in der Nähe bleiben werde, da er innerhalb von 24 Stunden das Vereinigte Königreich wieder verlassen soll.

Der ehemalige Butler ist der Ansicht: "Harry kommt, um einen Fuß in die Tür zu setzen, und er kommt, weil sein Vater will, dass er dabei ist." Burrell, der ein enger Vertrauter von Prinzessin Diana (1961-1997) war, glaubt dennoch, dass der König "erfreut sein" werde, dass seine beiden Söhne bei seiner Krönung anwesend sein werden. Harrys Ehefrau Herzogin Meghan und die beiden gemeinsamen Kinder werden nicht aus der Wahlheimat USA zur Krönung am 6. Mai in London anreisen.