Sie wollen nicht mehr an vorderster Front für das Königshaus einstehen. Und so werden Prinz Harry und Herzogin Meghan auch bei der Militärparade zum Platin-Jubiläum der Queen in die zweite Reihe verbannt. Abgelichtet werden die beiden dennoch.

Zum Auftakt der Feierlichkeiten ihres Platinjubiläums hat sich Queen Elizabeth II. von Tausenden Menschen feiern lassen. Nach der traditionellen "Trooping the Colour"-Parade bejubelte die anwesende Menschenmenge die bestens gelaunte Monarchin, die sich auf dem Balkon des Buckingham-Palastes zeigte.

Zwar versammelten sich neben Elizabeth II. nur arbeitende Mitglieder der Royals auf dem Balkon, doch auch die aus den USA angereisten Prinz Harry und Herzogin Meghan waren nicht weit.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass die beiden die Militärparade aus dem Major General's Office - einem Büro im Buckingham-Palast - verfolgen würden. Dort wurden sie im Rahmen der Feierlichkeiten dann auch gesichtet.

Die britische "Daily Mail" etwa veröffentlichte Aufnahmen, die Meghan an einem geöffneten Fenster mit mehreren kleinen Royals zeigen. Die Herzogin von Sussex schien die Kinder spielerisch und mit einem Lächeln auf den Lippen dazu aufzufordern, während der Parade etwas stiller zu sein. Dem schloss sich offenbar auch Harry an.

Ein anderes Bild zeigt das Paar im Gespräch mit dem Duke of Kent. Darauf ist zu sehen, dass Harry für den feierlichen Anlass einen dunklen Anzug gewählt hat, während Meghan sich für ein dunkelblaues Kleid und einen großen weißen Hut mit blauer Schleife entschied. Eine weitere Aufnahme zeigt das Paar bei seinem Weg durch London in einem Auto. Es sind die ersten Schnappschüsse der beiden bei den Feierlichkeiten.

Bei Gottesdienst dabei

Dass Meghan und Harry nicht mit den Verwandten auf dem Balkon stehen würden, war ebenso bereits zuvor bekannt geworden. Neben der Queen versammelten sich dort nur als Royal arbeitende Familienmitglieder. So traten etwa Prinz Charles und Herzogin Camilla auf. Prinz William und Herzogin Kate brachten ihre Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis mit.

Doch während der gesamten Feierlichkeiten müssen Prinz Harry und Herzogin Meghan wohl nicht im Hintergrund verschwinden. So wird etwa erwartet, dass sie am Freitag an einem Dankgottesdienst für die Königin teilnehmen, der in der Londoner St.-Pauls-Kathedrale abgehalten wird.