Am Wochenende feiert Rapper Chris Brown seinen 34. Geburtstag. Dort kommt es offenbar zu einem handfesten Streit zwischen ihm und seinem Freund Usher, an dessen Ende eine Nase blutet. Grund für die Auseinandersetzung soll die Musikerin Teyana Taylor sein.

Immer mal wieder gerät Chris Brown wegen Streitereien und Handgreiflichkeiten in die Schlagzeilen. Dieses Mal hat es einen prominenten Kollegen getroffen, wie die US-Promiseite "TMZ" berichtet.

Am Wochenende feierte Brown dem Bericht nach seinen 34. Geburtstag, zu dem auch Usher eingeladen war. Irgendwann ging Brown angeblich auf den Rapper und seine Crew los. In dem Videomaterial, das "TMZ" in den sozialen Medien teilte, ist zu sehen, wie sich die beiden auf einer Rollerskate-Bahn streiten und dann gemeinsam den Raum verlassen. Im Hintergrund ist die Musikerin und Schauspielerin Teyana Taylor zu sehen, die der Grund für die Auseinandersetzung gewesen sein soll.

Usher mit blutiger Nase

Augenzeugen haben "TMZ" berichtet, Brown habe mehrfach versucht, mit Taylor zu sprechen, die kein Interesse daran zu haben schien. Das veranlasste den Musiker offenbar, sie anzuschreien. An der Stelle griff den Zeugen zufolge Usher ein und wollte die Situation schlichten, woraufhin Brown seine Wut auf den Musiker-Kollegen richtete. Die zwei "regelten" die Angelegenheit dann wohl vor der Tür. Zumindest kehrte Usher kurze Zeit später mit einer blutigen Nase zurück in die Halle, heißt es weiter.

Was genau außer Sichtweite der Kameras passierte, ist unklar. Am folgenden Abend traten Usher und Chris Brown - getrennt voneinander - bei demselben Festival auf, Blessuren waren hier keine zu sehen. Ob sich die beiden Männer, die eigentlich gut befreundet sind, nur einen Scherz erlaubten, bleibt womöglich ihr Geheimnis.

Auf der US-Klatschseite "Neighbourhood Talk" heißt es, Brown sei wegen eines gecancelten Michael-Jackson-Tribute-Auftritts bei den American Music Awards (AMAs) 2022 sauer auf Teyana Taylor. Seinerzeit soll sie kurz vor knapp abgesagt haben. Dann wurde auch Browns Auftritt bei den AMAs gecancelt, wofür er angeblich ihr die Schuld gibt. Aus diesem Grund sei sie auf seiner Geburtstagsparty nicht erwünscht gewesen. Er habe versucht, sie rauszuwerfen.