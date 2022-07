Lindsay Lohan bezeichnet ihren Partner Bader Shammas auf Instagram als ihren "Ehemann". Haben die beiden still und heimlich ihre Hochzeit gefeiert? Es könnte sein, dass der einstige Kinderstar sein Leben nach einer jahrelangen Skandalserie wieder im Griff hat.

Hat Lindsay Lohan ihren Verlobten Bader Shammas geheiratet? Erst im Februar hatte die Schauspielerin noch in einem Interview mit "Extra" erklärt, dass sie sich für die Planung der Hochzeit Zeit nehmen wolle. Jetzt sorgt ein neuer Instagram-Beitrag der 36-Jährigen für Spekulationen.

Dort hat Lohan ein Pärchenfoto mit Shammas anlässlich ihres Geburtstags am 2. Juli geteilt. Beide umarmen sich und strahlen in die Kamera. Nicht zu übersehen: ein funkelnder Diamantring an Lohans Ringfinger. Dazu schreibt sie, dass sie die "glücklichste Frau der Welt" sei. Im Weiteren richtet sie sich direkt an ihren Partner: "Du hast mich gefunden und wusstest, dass ich gleichzeitig Glück und Anmut finden wollte. Ich bin fassungslos, dass du mein Ehemann bist. Mein Leben und mein Alles. Jede Frau sollte sich jeden Tag so fühlen."

Seit Ende 2021 verlobt

Dass Lohan ihren Partner in dem Post als "Ehemann" bezeichnet, lässt vermuten, dass die beiden bereits Mann und Frau sein könnten. Eine Hochzeit wurde bis jetzt aber nicht bestätigt. Seit November 2021 ist ihre Verlobung öffentlich bekannt. Damals hieß es, Shammas sei Finanzexperte und arbeite bei einer Schweizer Bank. Über die Beziehung ist nur wenig bekannt.

Lohan war 2013 in dem Erotikthriller "The Canyons" in ihrer letzten großen Rolle zu sehen. Danach kehrte sie der Schauspielerei weitgehend den Rücken. Trotz ihres anfänglich hohen Potenzials schien die 36-Jährige viele Jahre lang kein Glück zu haben. Der einstige Kinderstar, der sich Anfang der 2000er-Jahre nur noch mit mittelmäßigen Filmen über Wasser hielt, sorgte vor allem mit zahlreichen Verhaftungen, Drogenmissbräuchen und gescheiterten Beziehungen für Schlagzeilen, bevor Lohan zunehmend in Vergessenheit geriet.

Lohan war unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer und Drogenbesitz mit dem Gesetz in Konflikt geraten und landete für kurze Zeit auch hinter Gittern. Doch nun scheint die 36-Jährige ihr Leben wieder unter Kontrolle zu haben.