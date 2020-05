Schon seit Anfang des Jahres wird darüber spekuliert, dass sich Nationaltorhüter Manuel Neuer und seine Ehefrau Nina getrennt haben. Nun soll der 34-Jährige sogar schon eine neue Liebe gefunden haben. Und die weist angeblich Parallelen zu ihrer Vorgängerin auf.

Manuel Neuer hat offenbar eine neue Freundin. Das meldete zunächst das Magazin "Bunte". Es soll sich um eine 19-jährige Mode-Management-Studentin namens Anika handeln, die Neuers Noch-Ehefrau Nina nicht unähnlich sieht.

Beide Frauen seien klein, sehr feminin und hätten lange, blonde Haare, so "Bunte" weiter. Auch Nina Weiss war Studentin, als sie 2015 mit Neuer zusammenkam. Wie das Magazin erfahren haben will, sind er und Anika nun bereits seit einigen Monaten ein Paar. Auch seine Familie habe sie bereits kennengelernt.

Sie in München, er in Tegernsee

Inzwischen wohnen Manuel und Nina Neuer dem Bericht nach auch nicht mehr zusammen. Während sie nach wie vor in dem einst gemeinsamen Haus in München-Bogenhausen lebt, soll der Torhüter des FC Bayern München in sein Anwesen im oberbayrischen Tegernsee gezogen sein.

Im Mai 2017 hatten Manuel Neuer und die Berlinerin Nina Weiss zunächst standesamtlich geheiratet, ehe sie sich im darauffolgenden Monat in Italien auch kirchlich das Jawort gaben. An diesem großen Tag wechselte die heute 26-Jährige dreimal das Brautkleid.