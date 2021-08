Mats Hummels soll in Dortmund bereits eine neue Frau kennengelernt haben.

Gestern erst wird bekannt, dass Mats Hummels und seine Ehefrau Cathy nach 14 gemeinsamen Jahren fortan getrennte Wege gehen. Neuesten Gerüchte zufolge soll der Fußballprofi bereits eine neue Frau an seiner Seite haben. Dabei handelt es sich angeblich um eine 21-jährige Sportlerin.

Die Gerüchte über eine Trennung von Mats und Cathy Hummels hielten sich bereits seit einer Weile hartnäckig. Nun soll es offiziell sein, dass der Fußballprofi und die Moderatorin sich getrennt haben - nach 14 gemeinsamen Jahren, von denen sie mittlerweile sechs verheiratet sind. Das berichtete gestern unter anderem RTL und berief sich dabei auf Insiderkreise. Nun heißt es, Mats Hummel könnte zudem bereits eine neue Freundin haben.

Laut "Bild"-Zeitung soll es sich um die 21 Jahre alte Regionalliga-Tischtennisspielerin Lisa Marie Straube handeln. Das will das Blatt aus Fußballerkreisen erfahren haben. Sie soll - wie auch der 32-jährige BVB-Spieler - in Dortmund wohnen und wurde mit ihm wohl beim Spaziergang um den dortigen Phoenix-See gesichtet. Kennengelernt haben sich die zwei dem Bericht nach über gemeinsame Freunde. Straube soll neben dem Sport in der Immobilienbranche arbeiten und einem Freund zufolge, den die "Bild" zitiert, eine sehr umgängliche, aber schüchterne Person sein.

Ehepaar schweigt zur Trennung

Das Ehepaar Hummels schweigt weiterhin zu den Trennungsgerüchten und den Spekulationen um eine neue Liebe des Sportlers. Das Management von Cathy Hummels erklärte auf Anfrage von RTL lediglich: "Es geht ihr gut, aber zu den Schlagzeilen möchte sie nichts sagen." Angeblich soll das Paar aktuell damit beschäftigt sein, eine möglichst harmonische Einigung zu finden. Grund dafür ist vor allem der dreijährige Sohn Ludwig, der mit seiner Mutter in München lebt.

Seit Mats Hummels vor zwei Jahren vom FC Bayern zum BVB wechselte, führte das Paar eine Fernbeziehung. Die räumliche Distanz sei allmählich zum Problem für die Liebe geworden, heißt es weiter. "Cathy ist viel alleine, das ist nicht immer einfach", zitiert die "Bild"-Zeitung eine Person aus dem Umfeld der Familie. Unter anderem ist die 33-Jährige aktuell als Moderatorin der RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars" im TV zu sehen. Zudem wurde kürzlich bekannt, dass sie bald eine Gastrolle in der RTL-Serie "Unter uns" übernehmen wird.