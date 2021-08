Lange wurde gemutmaßt, jetzt scheint es endgültig: Nach 14 Jahren als Paar, davon 6 Jahre verheiratet, ist die Beziehung von Cathy und Mats Hummels am Ende. Die beiden wollen sich scheiden lassen. Die Fernbeziehung zwischen Influencerin und Fußballer könnte am Ende doch zur Belastung geworden sein.

Seit Wochen reißen die Trennungsgerüchte um Cathy und Mats Hummels nicht ab, doch jetzt scheint das Beziehungs-Aus des Paars nach 14 Jahren besiegelt. Aus dem Umfeld des Ehepaares erfuhr RTL nun: "Die Trennung ist durch!". Laut Informationen der "Bild am Sonntag" wollen sich die Hummels scheiden lassen, dabei wollen sie aber einen Rosenkrieg vermeiden. Sie sollen damit beschäftigt sein, eine möglichst harmonische Einigung zu finden, vor allem mit Blick auf das Wohl ihres 3-jährigen Sohnes Ludwig. Weder Cathy noch Mats Hummels haben sich bisher zu der Trennung geäußert.

Seit Mats 2019 vom FC Bayern zum BVB wechselte, führte das Paar eine Fernbeziehung. Während Cathy mit dem gemeinsamen Sohn Ludwig in einer Villa in München lebt, wohnt er in Dortmund. Die räumliche Distanz sei allmählich zum Problem für die Liebe geworden, heißt es. "Cathy ist viel alleine, das ist nicht immer einfach", zitiert die "Bild" aus dem Umfeld der Familie. Bereits Anfang Juli befeuerte eine selbsternannte Insiderin aus dem Umfeld des Paares in einem privaten Facebook-Forum die Trennungsgerüchte. "Falls es noch nicht bekannt ist… Mats und Cathy trennen sich, denkt an meine Worte. Die werden die Trennung nach Ende der EM bekanntgeben." Als RTL sie auf das Thema ansprach, meinte die Moderatorin: "Ich kommentiere Gerüchte nicht."

Mitte Juli postete Cathy dann ein Selfie von sich und Mats auf Instagram, mit dem sie möglicherweise die Trennungsgerüchte ausräumen wollte. Unter das Bild, auf dem allerdings nur der Oberkörper des Fußballers zu sehen ist, schrieb sie "Endlich mal wieder (fast) ein Bild von uns... (...) PS: wir verstehen uns sehr gut." Dass das Paar sich zuletzt immer seltener zusammen in der Öffentlichkeit zeigte, befeuerte die Spekulationen um eine Trennung allerdings umso mehr.