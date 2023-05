Anfang April wird bekannt, dass die Beziehung zwischen Taylor Swift und Joe Alwyn Geschichte ist. Nun soll die 33-jährige Sängerin aber auch schon wieder daten. Der nicht ganz neue Mann an ihrer Seite ist Matthew Healy, Frontmann der Band The 1975.

Nur wenige Wochen nach Bekanntwerden ihrer Trennung von Joe Alwyn soll Sängerin Taylor Swift Gerüchten zufolge wieder in festen Händen sein. Bei dem neuen Mann an ihrer Seite handelt es sich "The Sun" nach angeblich um Matthew Healy, den Frontmann der britischen Indie-Rock-Band The 1975.

Eine Swift nahestehende Quelle behauptet demnach: "Sie und Matty sind wahnsinnig verliebt." Und das angeblich nicht zum ersten Mal: "Sie waren vor fast zehn Jahren zum ersten Mal kurz zusammen, aber es hat zeitlich einfach nicht geklappt." Aufgrund ihrer aktuellen Tourneen bleibe den beiden Musikern zwar aktuell auch nur wenig Zeit für Zweisamkeit. Sie hätten sich in den letzten Wochen aber "viel per Face-Time und Chat ausgetauscht" und könnten es "kaum erwarten, sich wiederzusehen".

Bereits am Wochenende würde Healy nach Nashville fliegen, um Swift "auf der nächsten Etappe ihrer Tour zu unterstützen". Im Gegensatz zu ihrer letzten Beziehung, die sie bewusst aus dem Rampenlicht hielt, wolle sie "diese Romanze nicht verstecken".

Überraschungsgast bei The-1975-Konzert

Für eingefleischte Fans dürften die angeblichen Liebes-News nicht überraschend kommen: Bei einem Konzert von The 1975 in London hatte Taylor Swift im Januar einen Gastauftritt. Matty Healy kündigte sie damals mit den Worten "die Königin" an. Hinter der Bühne soll sie sich zudem mit der Mutter des Rockstars unterhalten haben. Auch an Swifts neuem Album "Midnights" soll dieser beteiligt gewesen sein. Die Zusammenarbeit hat es laut "The Sun" allerdings nicht in die Endauswahl geschafft.

Der Grund für die Trennung von Alwyn soll Healy aber nicht gewesen sein. "Taylor und Joe haben sich bereits im Februar getrennt, es gab also keine Überschneidungen", betont die anonyme Quelle. Bekannt wurde das Beziehungsaus jedoch erst im April. Zuvor war das Paar sechs Jahre liiert. Auch Matty Healy und seine Ex-Freundin FKA twigs gehen seit August 2022 angeblich getrennte Wege.