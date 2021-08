Vor zwei Jahren geben sich Heidi Klum und Tom Kaulitz vor Capri das Jawort. Wohl auch um das zu zelebrieren, ist der gesamte Klum-Clan aktuell wieder in Italien unterwegs. Mit zahlreichen Herzchen und Liebesbekundungen gratuliert die 48-Jährige ihrem Liebsten zum Hochzeitstag.

Auch zwei Jahre nach ihrer Hochzeit sind Heidi Klum und Tom Kaulitz verliebt wie am ersten Tag. Das kann man immer wieder den Instagram-Storys und -Posts der "Germany's next Topmodel"-Moderatorin entnehmen. Nun feiert das Paar dort seinen zweiten Hochzeitstag, wo es sich auch das Jawort gab: in Italien.

In ihrer Instagram-Story kann man Heidi Klum, Tom Kaulitz sowie dessen Zwillingsbruder Bill und sämtliche Kinder Klums beim abendlichen Sightseeing beobachten. Oder aber das Paar braust im Cabriolet durch die Landschaft. Sämtliche Videos, in denen ihr Ehemann zu sehen ist, werden von der 48-Jährigen mit einem romantischen Herzchen-Filter versehen. Und weil es heute genau zwei Jahre her ist, dass Klum und Kaulitz den Bund der Ehe eingingen, lädt die Model-Mama auch gleich noch eine nicht minder romantische Erinnerung hoch.

"Happy Anniversary, my Love"

Heidi Klum schreibt zu einem bislang unveröffentlichten Schwarz-Weiß-Foto von sich und ihrem 31-jährigen Liebsten, das am Tag der Eheschließung entstand und ihn im weißen Anzug sowie sie im Brautkleid zeigt: "Happy Anniversary, my Love", übersetzt also "Fröhlichen Jahrestag, mein Liebster". Das Ganze garniert sie dann noch mit unzähligen Herz-Emojis.

Die Familie weilt bereits seit einigen Tagen in Italien, und Heidi Klum versorgt ihre Follower immer wieder mit frischen Eindrücken aus dem Urlaub. So gab es unter anderem kürzlich ein Oben-ohne-Foto von ihr. Darauf trug sie nur ein knappes Bikini-Höschen, eine goldene Kette sowie ein schwarzes Baseball-Cap. Grinsend posierte sie für die Kamera auf der Leiter einer Jacht und schrieb dazu: "Du zauberst mir das größte Lächeln ins Gesicht, Tom."

Auch ein gemeinsames Foto mit der inzwischen ebenfalls modelnden Tochter Leni sorgte für jede Menge Likes. Darauf sind Mutter und Tochter sitzend auf einer Treppe zu sehen. Beide tragen edle, glitzernde Abendkleider und halten ihre schmutzigen Füße in die Kamera. Das Bild entstand am Rande einer Unicef-Gala, an der sie teilnahmen und von der Klum noch einige weitere Eindrücke hochlud.